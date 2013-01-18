В одной из школ Брестской области дети 5 месяцев вместо горячего питания получают лишь сухой паек

Новости Беларуси. Еще в начале учебного года в Брестской области отчитались: питание организованно во всех школах. А вот в каких условиях и чем питаются дети? Так, в одном из учебных заведений региона школьники с начала учебного года вместо горячего супа или горячего на второе получают сухой паек, хотя до этого в учреждении образования было организованно горячее питание.

Ольга Велисевич, завхоз Минянской средней общеобразовательной школы:

На данный момент у нас нет ни холодной, ни горячей воды.

Отсутствие всякой воды для учеников этой сельской школы обернулось сухим пайком.

Дети:

Хотелось, чтобы давали что-нибудь побольше, посытнее.

Горячее питание, конечно, хочется. Тем более холодно на улице.

Впрочем, горячего питания дети не видели почти полгода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Молчан, директор Минянской средней школы:

У нас не было проблем с питанием. У нас всегда было горячее питание. Просто в этом году санитарная служба не открыла горячее, а только поддерживающее питание.

У санитарной службы на это были свои объективные аргументы.

Ирина Лазарева, врач-гигиенист Кобринского центра гигиены и эпидемиологии:

Столовая не соответствует нашим санитарным требованиям. Вы видите, какие там рукомойники примитивные для мытья рук, по цехам отсутствует проточная вода. И, вообще, столовая нуждается в капитальном ремонте, замене всей сантехники, оборудования, моечных ванн.

Старенькая столовая на балансе местного хозяйства – ОАО «Агросервис». Именно оно должно ее ремонтировать. Чтобы узнать дальнейшую судьбу здания, от которого как-никак, а зависит здоровье детей, мы обратились к руководству предприятия. Правда, ответ получили лишь по телефону.

Представитель ОАО «Агросервис»:

На текущий год мы там намечаем произвести капремонт столовой, потому что она находится в аварийном состоянии. Будет с заменой крыши, стен. Уже изготовлены окна и двери на столовую. И ведется разговор по закупке технологического оборудования. Все эти работы будут закончены к 1 сентября 2013 года.

Ситуация хорошо известна районным и областным властям.

Ирина Човжик, заместитель начальника управления образования Брестского облисполкома:

Если по таким объективным обстоятельствам у детей в школах организовано поддерживающее питание, значит дома дети должны есть горячее питание. Здесь никакого нарушения нет.

Однако у контролирующих органов на этот счет другое мнение.

Анна Григорьева, начальник управления контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Брестской области:

Чтобы чувство голода не мешало ребенку получать знания, он должен получать полноценное питание. Поэтому нужно организовывать горячее питание.

На горячее питание надеются и дети. А пока из-за чьей-то нерасторопности или халатности им приходится ждать. И бегать на переменках в местный магазин, чтобы подкрепиться. Одним сухим школьным пайком сыт не будешь.