В одной из школ Брестской области дети 5 месяцев вместо горячего питания получают лишь сухой паек

Новости Беларуси. Еще в начале учебного года в Брестской области отчитались: питание организованно во всех школах. А вот в каких условиях и чем питаются дети? Так, в одном из учебных заведений региона школьники с начала учебного года вместо горячего супа или горячего на второе получают сухой паек, хотя до этого в учреждении образования было организованно горячее питание.
Ольга Велисевич, завхоз Минянской средней общеобразовательной школы:
На данный момент у нас нет ни холодной, ни горячей воды.
Отсутствие всякой воды для учеников этой сельской школы обернулось сухим пайком.
Дети:
Хотелось, чтобы давали что-нибудь побольше, посытнее.
Горячее питание, конечно, хочется. Тем более холодно на улице.
Впрочем, горячего питания дети не видели почти полгода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Галина Молчан, директор Минянской средней школы:
У нас не было проблем с питанием. У нас всегда было горячее питание. Просто в этом году санитарная служба не открыла горячее, а только поддерживающее питание.
У санитарной службы на это были свои объективные аргументы.
Ирина Лазарева, врач-гигиенист Кобринского центра гигиены и эпидемиологии:
Столовая не соответствует нашим санитарным требованиям. Вы видите, какие там рукомойники примитивные для мытья рук, по цехам отсутствует проточная вода. И, вообще, столовая нуждается в капитальном ремонте, замене всей сантехники, оборудования, моечных ванн.
Старенькая столовая на балансе местного хозяйства – ОАО «Агросервис». Именно оно должно ее ремонтировать. Чтобы узнать дальнейшую судьбу здания, от которого как-никак, а зависит здоровье детей, мы обратились к руководству предприятия. Правда, ответ получили лишь по телефону.
Представитель ОАО «Агросервис»:
На текущий год мы там намечаем произвести капремонт столовой, потому что она находится в аварийном состоянии. Будет с заменой крыши, стен. Уже изготовлены окна и двери на столовую. И ведется разговор по закупке технологического оборудования. Все эти работы будут закончены к 1 сентября 2013 года.
Ситуация хорошо известна районным и областным властям.
Ирина Човжик, заместитель начальника управления образования Брестского облисполкома:
Если по таким объективным обстоятельствам у детей в школах организовано поддерживающее питание, значит дома дети должны есть горячее питание. Здесь никакого нарушения нет.
Однако у контролирующих органов на этот счет другое мнение.
Анна Григорьева, начальник управления контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Брестской области:
Чтобы чувство голода не мешало ребенку получать знания, он должен получать полноценное питание. Поэтому нужно организовывать горячее питание.
На горячее питание надеются и дети. А пока из-за чьей-то нерасторопности или халатности им приходится ждать. И бегать на переменках в местный магазин, чтобы подкрепиться. Одним сухим школьным пайком сыт не будешь.