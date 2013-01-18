В Могилеве бабушки-волонтеры помогают матерям-одиночкам в уходе за детьми

Новости Беларуси. В Могилеве одинокие пенсионеры помогают матерям-одиночкам. Пожилые люди с удовольствием присматривают за малышами, пока мамы на работе. Учат детей читать, писать и считать. Благородное дело в Могилеве пользуется популярностью. Потому услуги такого рода будут развивать и дальше.

4-летняя Наташа с бабушкой Галей уже как родные. Со стороны и не скажешь, что виделись они всего несколько раз.

Галина Апалькова:

Гуляем, рисуем, поем песенки.

Одинокую пенсионерку Галину Ивановну саму навещает социальный работник, но она, всю жизнь проработав педагогом, решила продолжить благородное дело и дальше.

Галина Апалькова:

Это хорошие моменты, помогаем маме, взрослым, дети общаются с бабушками, которые могут передать им знания об окружающем мире.

Мама Наташи часто работает по выходным. Теперь дочка остается с бабушкой Галей.

Анна Бескоровайная:

Я очень благодарна, что есть кому оставить.

Шабеко Наталья, заведующая отделением социальной помощь на дому Центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева:

Они чувствуют, что востребованы. Они сидят дома, к ним приходят социальные работники. Но в тоже время они помогают, чувствуют, что нужны людям.

Семье многодетной мамы Ольги Кибар тоже помогает социальный работник. Только не пенсионерка, а молодая няня Наталья Машталер. Справляться с тремя малышами маме тяжело.

Помощь няни – большое дело в этой семье. Папа живет за границей, а мама выбрала для родов не зарубежную больницу, а свою, белорусскую. И пока малыши не подрастут, будут жить у бабушки в Могилеве.

Наталья Машталер, няня Центра социального обслуживания Ленинского района Могилева:

Сложно, конечно, детки маленькие, но помогать надо. А я люблю детей, для меня это радость.

Ольга Кибар:

С няней намного проще, она может покормить, подержать, запеленать, погулять. Одной с тремя тяжело. Няня очень помогает.

Помощь многодетным мамам и матерям-одиночкам в Могилеве очень востребована. Потому услуги такого рода планируется развивать и дальше.