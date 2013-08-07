Генпрокуратура озабочена состоянием детских площадок в Минске

Новости Беларуси. Игра с риском для здоровья. В Генпрокуратуре Беларуси озабочены состоянием детских площадок в Минске. Специалисты проверили игровое оборудование во дворах и на территориях школ. В результате были выявлены многочисленные нарушения.

Так, немало нареканий вызвали детские горки. Спуск с них либо слишком крутой, либо на большом расстоянии от земли, а то и вовсе ведёт на проезжую часть. Также есть претензии к санитарному состоянию игровых площадок. Мусор, бутылки, - это лишь малая часть того, что обнаружили в ходе проверок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.