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Генпрокуратура озабочена состоянием детских площадок в Минске

07 августа 2013 11:10
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Новости Беларуси. Игра с риском для здоровья. В Генпрокуратуре Беларуси озабочены состоянием детских площадок в Минске. Специалисты проверили игровое оборудование во дворах и на территориях школ. В результате были выявлены многочисленные нарушения.

Так, немало нареканий вызвали детские горки. Спуск с них либо слишком крутой, либо на большом расстоянии от земли, а то и вовсе ведёт на проезжую часть. Также есть претензии к санитарному состоянию игровых площадок. Мусор,  бутылки, - это лишь малая часть того, что обнаружили в ходе проверок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная социальная политика # Государственная политика # Дети

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