В новом учебном году в минских школах откроют 811 классов для 20,5 тысяч детей

Новости Беларуси. Первый раз в первый класс. В новом учебном году в минских школах откроют 811 классов для 20,5 тысяч выпускников детского сада.

Обычно родители стараются записать своих малышей в самые рейтинговые учебные заведения. Специалисты же рекомендуют выбирать не столько учреждение, сколько учителя.

Документы будущего первоклассника в столичных школах будут принимать до 28 августа включительно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Хоружая, заместитель начальника отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома:

В этом году более чем на 2 тысячи количество первоклассников у нас увеличится. Для того чтобы поступить в первый класс, родители должны подать заявление на имя директора, предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и предоставить директору свой паспорт. Я считаю, что оптимальным является выбор той школы, которая расположена как можно ближе к месту жительства, потому что переезды, конечно, отрицательно сказываются на здоровье ребенка.