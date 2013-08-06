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В новом учебном году в минских школах откроют 811 классов для 20,5 тысяч детей

06 августа 2013 19:36
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Новости Беларуси. Первый раз в первый класс. В новом учебном году в минских школах откроют 811 классов для 20,5 тысяч выпускников детского сада.

Обычно родители стараются записать своих малышей в самые рейтинговые учебные заведения. Специалисты же рекомендуют выбирать не столько учреждение, сколько учителя.

Документы будущего первоклассника в столичных школах будут принимать до 28 августа включительно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Хоружая, заместитель начальника отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома:
В этом году более чем на 2 тысячи количество первоклассников у нас увеличится. Для того чтобы поступить в первый класс, родители должны подать заявление на имя директора, предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и предоставить директору свой паспорт. Я считаю, что оптимальным является выбор той школы, которая расположена как можно ближе к месту жительства, потому что переезды, конечно, отрицательно сказываются на здоровье ребенка.

# Дети # Комитет по образованию Мингорисполкома # Школы в Беларуси # Татьяна Хоружая

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