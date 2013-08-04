Всемирную неделю грудного вскармливания отметили 4 августа в Минске

Новости Беларуси. В Минске 4 августа отметили Всемирную неделю грудного вскармливания. В парке имени Горького для кормящих мам и их детей по этому случаю организовали специальную программу. Здесь же можно было получить бесплатную консультацию у специалиста по лактации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирная неделя грудного вскармливания проводится более чем в 170 странах. Таким образом мировое сообщество пытается привлечь внимание к проблеме естественного питания для малышей первых лет жизни. Медики утверждают: мамино молоко – наилучший источник питания и самый эффективный путь обеспечить здоровье и выживание детей.

Ольга Проминская, лидер Международной молочной лиги:

В этом году неделя грудного вскармливания посвящена поддержке кормящих мам. И это один из факторов, который влияет на успех грудного вскармливания. Поэтому и мы собираемся сегодня, чтобы оказать эту поддержку. Погода нас поддержала. Мы посидим, поговорим, проведем конкурс. Надеемся, что все наберутся положительных эмоций.