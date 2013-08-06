Белорусский лагерь «Зубрёнок» принял на оздоровление 25 подростков, пострадавших от аварии на АЭС «Фукусима»

Новости Беларуси. Белорусские каникулы японских школьников. Уже неделю 25 подростков, пострадавших от аварии на АЭС «Фукусима» отдыхают в «Зубренке». Здесь они пробудут до 9 августа. Ребята прошли обследование. Для них организовали насыщенную развлекательную программу и экскурсии.

Беларусь уже не первый раз оказывает такую гуманитарную помощь Японии: дети из пострадавшего региона и в прошлом году находились у нас на оздоровлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Ануфриева, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:

Дети раскрываются, как бутон цветка. Сначала приехали настороженные, думали, как их здесь будут встречать, будет ли им здесь комфортно. А сейчас - дети как дети! Они общаются с нашими детьми, между собой. Участвуют активно во всех программах, удивляются по-детски тому, что им неизвестно, то есть ведут себя в соответствии с возрастом.

В этих глазах больше нет настороженности. За неделю лагерь на берегу Нарочи стал для них вторым домом. Первый находится за тысячи километров отсюда. В печально известной префектуре «Фукусима». Там даже обычная прогулка – роскошь: из-за радиации многие родители остерегаются выпускать детей из дома.

Канон Сато:

Мне здесь так нравится. Чудесный воздух и очень красивая природа: все такое зеленое.

В Беларусь дети из Японии приезжают уже не первый год. В «Зубренке» ребята прошли обследование, после чего им назначили процедуры. В основном, направленные общее оздоровление. Среди них – массаж, лечебные ванны, посещение спелеопещеры.

Надежда Ануфриева:

Они сейчас, сегодня помогают нам ликвидировать последствия от чернобыльской аварии. Мы хотели бы тоже внести свою лепту в создание надлежащий, хорошей атмосферы для этих детей. Чтобы они просто бегали, купались, загорали, играли – это первая задача. А во-вторых, они проходят специальные оздоровительные мероприятия.

И какое же оздоровление без спорта. Тем более на свежем воздухе. Сегодня на детском стадионе вновь кипели взрослые страсти.

Быстрее! Выше! Сильнее! Олимпийский девиз работает и на Спартакиаде. Стремлению к победе без остатка отдаются и юные спортсмены.

Эйске Такаги:

Я очень люблю спорт. Особенно футбол, баскетбол. Мне очень понравились сегодняшние соревнования.

Затем культурная программа. Подростки расходятся по секциям: рисование, ароматерапия и уж совсем экзотические для японцев курсы по лепке из соленого теста и плетение из соломки.

Тамаши Халада:

До сих пор не понимаю, как у вас получается делать такие красивые вещи. Но очень хочется научиться.

Они не перестают удивляться и... удивлять. Едва зная английский, разучили русские слова и произносят их практически без акцента.

Маю Мори:

Мне здесь так нравится. Не хочу уезжать. Все такие приветливые.

Их смена закончится в пятницу. Даже за короткое время ребята из, казалось бы, далекой Японии успели подружится со сверстниками из Беларуси. Уже близкой. Ведь в стране детства языковой барьер не такой уж и значительный.