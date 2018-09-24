«Если ему тыкать постоянно запретами, он будет просто истерить». Как лучше отказать ребёнку?

Знакомая ситуация для всех родителей. Период «я познаю мир» Анна проходит уже в 4 раз. Многодетная мама о «детских табу» знает всё и даже больше.

Анна Анисимова-Сармонт, многодетная мама:

Родители должны запрещать, но просто, в каком виде это будет сделано?! Маленький ребёнок просто будет расстраиваться, он не поймёт, почему нельзя. Ему можно это всё рассказывать постепенно. Если ему тыкать постоянно запретами, он будет просто истерить.

Разумеется, маленький человек воспринимает запреты, как ограничение свободы, поэтому не ждите, что он беспрекословно согласится с вашим «нет». Сопротивление будет, и ваша задача погасить его мягко и без истерик.

Марина Прохорова, психолог:

Ребенок должен понимать, что слово «нет» – это не значит никогда, это не значит невозможно. Слово «нет» – это нет в данный момент по ряду причин. Замечательно, если вы каким-то образом объясните эти причины.

«Нет» должно стать вашим козырем. Если карапуз будет слышать слово «стоп-сигнал» с постоянной периодичностью, то очень быстро перестанет на него реагировать. Отказывая, ни в коем случае, не пренебрегайте чувствами крохотного создания. Блокируя его действия, сочувствуйте и сопереживайте, поясняйте свою позицию. Марина Прохорова:

Важно очень спокойным тоном объяснить ребенку, что – да, я вижу, как ты сейчас расстроен, я очень сильно тебя понимаю, то есть зеркалить его эмоции.

Маленькая хитрость: «да» тоже может означать «нет». Например, если ваше чадо хочет новую игрушку во время покупок в супермаркете, вы можете ответить: «Да, ты обязательно получишь её на день рождения». Таким образом, малыш научится идти на компромиссы. А вот ещё один совет от «мамы со статусом». Анна Анисимова-Сармонт:

Пульт для взрослых! Пирамидка! Мы сразу переводим внимание на другой объект. Не делать акцент на том, что нельзя, а сделать акцент на том, что можно.

Реагировать на «бейби-бунт» нужно сообща: семья должна быть одной командой. Марина Прохорова:

Потому что часто в рассогласованных семьях можно наблюдать такую ситуацию, что мама запрещает, а добрый папа идет на поводу у ребёнка, главное, чтобы не плакал. Тогда у ребёнка возникает некое смятение: кому верить, кого слушаться.