Профессия няня. Как распознать дилетанта и уберечь своих детей от недобросовестных воспитателей

Испытать радость материнства – мечта каждой женщины. Когда же грёзы становятся явью, оказывается, что далеко не каждая мама готова пожертвовать карьерой и личностным развитием в пользу подгузников и молочных зубов. В таких случаях на помощь может прийти специалист в области воспитания детей с почасовой оплатой. Главное: в поисках желанной Мэри Поппинс случайно не нарваться на Домомучительницу.

Алла Голубева, профессиональная няня:

Наверное, можно даже начать уже что-то чувствовать с разговора по телефону. Позадавать какие-то вопросы, пускай даже каверзные. И слушать, слушать, даже по интонации няни. А потом договориться о личной встрече. И начинать нужно, наверное, с того: опоздала ли няня или пришла вовремя. Я считаю, что это тоже начало, такой критерий важный. Мне кажется, ни дождь, ни снег, не знаю, не дай Бог какая-то там уже серьезная катастрофа может помешать няне прийти вовремя.

Вывести на чистую воду самозванку можно, поинтересовавшись подробностями её работы в других семьях. Алла Голубева:

Если у няни очень много фигурирует: «я там это», «я там то», «я там третье-десятое», или она всё-таки больше говорит о ребёнке, о своём воспитаннике. Это тоже как критерий. Если няне есть что сказать – значит она правда работала в семье. Если потенциальная няня не проявляет интереса к ребёнку на собеседовании – велика вероятность, что, оставшись с вашим карапузом наедине, она, как классическая Фрекен Бок, будет «баловаться плюшками».

Алла Голубева:

Маме стоит обратить внимание на то, как она ведёт себя с этим ребёнком. Сидит ли она опять рассказывает про себя много чего, или пытается всё-таки как-то контактировать с ребёнком, какую-то связь с ним налаживать, внимание на него обращать.

Помимо животрепещущих рассказов о собственной персоне, не лишним будет спросить у будущей няни некоторый перечень документов. Алла Голубева:

Рекомендации – да. Справки какие-то о здоровье – да. Желательно и из психоневрологического диспансера. Перед вами сидит чужой человек, и ты не знаешь кто он, что у него в голове. Совпадение в методологии воспитания ребёнка и взаимопонимание между мамой и няней играют ключевую роль. Однако не стоит забывать, что гувернантка – наёмный рабочий, а со своим уставом, как известно, в чужой монастырь не ходят.

Алла Голубева:

Ты выполняешь все требования родителей. Просто всё, что они тебе скажут. И не лезешь со своими советами. Если у тебя его спросят, ты высказываешь своё мнение. Мама с няней должны быть вообще тандем. Всё должно быть одинаково. Добросовестная воспитательница никогда не позволит себе такой «роскоши» как критика в адрес прежнего работодателя. Если же вам посчастливилось узнать подробности личной жизни прошлого нанимателя – повод задуматься, что в будущем, вы легко можете оказаться на его месте.