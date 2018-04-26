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Профессия няня. Как распознать дилетанта и уберечь своих детей от недобросовестных воспитателей

26 апреля 2018 08:13
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Испытать радость материнства – мечта каждой женщины. Когда же грёзы становятся явью, оказывается, что далеко не каждая мама готова пожертвовать карьерой и личностным развитием в пользу подгузников и молочных зубов. В таких случаях на помощь может прийти специалист в области воспитания детей с почасовой оплатой. Главное: в поисках желанной Мэри Поппинс случайно не нарваться на Домомучительницу. 

Профессия няня. Как распознать дилетанта и уберечь своих детей от недобросовестных воспитателей-1

Алла Голубева, профессиональная няня:
Наверное, можно даже начать уже что-то чувствовать с разговора по телефону. Позадавать какие-то вопросы, пускай даже каверзные. И слушать, слушать, даже по интонации няни. А потом договориться о личной встрече. И начинать нужно, наверное, с того: опоздала ли няня или пришла вовремя. Я считаю, что это тоже начало, такой критерий важный. Мне кажется, ни дождь, ни снег, не знаю, не дай Бог какая-то там уже серьезная катастрофа может помешать няне прийти вовремя. 

Профессия няня. Как распознать дилетанта и уберечь своих детей от недобросовестных воспитателей-4

Вывести на чистую воду самозванку можно, поинтересовавшись подробностями её работы в других семьях.

Алла Голубева:
Если у няни очень много фигурирует: «я там это», «я там то», «я там третье-десятое», или она всё-таки больше говорит о ребёнке, о своём воспитаннике. Это тоже как критерий. Если няне есть что сказать – значит она правда работала в семье. 

Если потенциальная няня не проявляет интереса к ребёнку на собеседовании – велика вероятность, что, оставшись с вашим карапузом наедине, она, как классическая Фрекен Бок, будет «баловаться плюшками».

Профессия няня. Как распознать дилетанта и уберечь своих детей от недобросовестных воспитателей-7

Алла Голубева:
Маме стоит обратить внимание на то, как она ведёт себя с этим ребёнком. Сидит ли она опять рассказывает про себя много чего, или пытается всё-таки как-то контактировать с ребёнком, какую-то связь с ним налаживать, внимание на него обращать. 

Профессия няня. Как распознать дилетанта и уберечь своих детей от недобросовестных воспитателей-10

Помимо животрепещущих рассказов о собственной персоне, не лишним будет спросить у будущей няни некоторый перечень документов. 

Алла Голубева:
Рекомендации – да. Справки какие-то о здоровье – да. Желательно и из психоневрологического диспансера. Перед вами сидит чужой человек, и ты не знаешь кто он, что у него в голове.

Совпадение в методологии воспитания ребёнка и взаимопонимание между мамой и няней играют ключевую роль. Однако не стоит забывать, что гувернантка – наёмный рабочий, а со своим уставом, как известно, в чужой монастырь не ходят.

Профессия няня. Как распознать дилетанта и уберечь своих детей от недобросовестных воспитателей-13

Алла Голубева:
Ты выполняешь все требования родителей. Просто всё, что они тебе скажут. И не лезешь со своими советами. Если у тебя его спросят, ты высказываешь своё мнение. Мама с няней должны быть вообще тандем. Всё должно быть одинаково. 

Добросовестная воспитательница никогда не позволит себе такой «роскоши» как критика в адрес прежнего работодателя. Если же вам посчастливилось узнать подробности личной жизни прошлого нанимателя – повод задуматься, что в будущем, вы легко можете оказаться на его месте. 

Профессия няня. Как распознать дилетанта и уберечь своих детей от недобросовестных воспитателей-16

Алла Голубева:
Профессиональная этика – это тоже наше всё. Ты живёшь в этой семье. О многом знаешь, о многом слышишь, многое слышишь. Но это всё умирает вместе со мной. 

# Дети # Фотофакт # Дети и родители # Дети # Алла Голубева

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