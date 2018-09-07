«И Монеточка, и Лев Толстой». Топ-4 бесплатных кружков для школьников в Минске

Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь – чему только не учат в школе! Разве что не авиамоделированию, скалолазанию и электронному маркетингу, например. Всему этому и не только юного вундеркинда обучат во внеурочных «клубах по интересам» – с радостью и бесплатно! Восходящая звезда эстрады Ангелина Ярощук – наш сегодняшний гид по миру дополнительных знаний. Первая точка на «образовательной карте» – экологический кружок «Террариумистика».

Артем Зенкевич, преподаватель дополнительного образования:

У нас тут очень много животных, более 40 видов и со всех буквально уголков света. Даже из Австралии, Америки и Мадагаскара. Много видов рептилий, пауков и ящериц.

Для будущих биологов это уникальная возможность прикоснуться к дикой природе, изучить повадки пресмыкающихся и даже начать свою исследовательскую деятельность. Бесплатный курс «Террариумистика» базируется во Дворце детей и молодёжи «Золак».

Провести бесплатные часы так называемого внеклассного чтения предлагает и Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» – на занятиях по архитектуре, дизайну и макетированию. Ангелина, разминай пальчики! Кристина Бондарик, преподаватель дополнительного образования:

В нашем объединении занимаются ребята с 8 и старше. Первое с чего начинают ребята – это с эскизов. После того, как ребята овладели кистью, они переходят на более сложные вещи, объёмные – это макетирование.

Здесь ребята сумеют чувствовать пространство, пропорции, цвета и объёмы, изучат историю архитектуры, а родители – не потратят на это ни копейки.

Мозговой штурм – вот что не помешает ни Ангелине, ни любому другому школьнику. Интеллектуальные игры «прокачают» уровень знаний вашего ребёнка.

Игорь Ливенцев, руководитель клуба «Эрудит»:

Мы используем 2 вида: эрудиция школьная классическая и не школьная. То есть, в наших вопросах в равной степени может встретиться и Достоевский, и какой-нибудь Федук; и Монеточка, и Лев Толстой.

Взрыв мозга гарантирует курс «Эрудит». Увлечение культурой Средневековья – только для сильных духом.

Алексей Щиряев, руководитель клуба исторической реконструкции «Гивойт»:

Движение исторической реконструкции прекрасно тем, что оно объединяет в себе и спорт, и околонаучную работу, и уроки труда, потому что это всё нужно не просто создавать, но и поддерживать в порядке. Кого-то привлекают больше конный турнир, кого-то бои, именно как спорт, кому-то изготовление и пошив одежды, кого-то средневековые танцы.