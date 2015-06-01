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Более тысячи маленьких минчан собрались 1 июня на благотворительном представлении в минском цирке

01 июня 2015 18:02
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Новости Беларуси. Более тысячи маленьких минчан собрались 1 июня на благотворительном представлении в столичном цирке.

Пригласительные билеты получили дети, которым необходима особая забота: это воспитанники школ-интернатов, ребята из многодетных семей и дети с ограниченными возможностями.

Юных зрителей порадовали зрелищными танцевальными номерами, воздушными пируэтами и опасными трюками лучшие гимнасты страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Авдеева, председатель Центрального комитета Белорусского профсоюза работников культуры:
Путем проведения постоянных традиционных акций государственными учреждениями искренне помогают детям. И в первую очередь, конечно, тем, кто нуждается.

# Благотворительная акция # Дети # Благотворительность # Наталья Авдеева

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