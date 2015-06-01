Международный день защиты детей: подарки от СТВ и праздник от «Альфа-Банка»

Новости Беларуси. В первый день лета весь мир отмечает День защиты детей. Для одних это серьезный повод для того, чтобы обратиться к проблемам, стоящим сегодня перед детьми, а для других – возможность подарить им праздник. Главным образом тем, кто особенно в нем нуждается. Вот и телеканал СТВ в очередной раз отправился в гости к воспитанникам Вилейской спецшколы-интерната. Здесь сотрудников телекомпании знают лично.

С настроением и, конечно же, с подарками в День защиты детей ведущие СТВ отправились к юным зрителям телеканала. В Вилейской специальной школе-интернате медиа-персон знают лично – они здесь частые гости. И в будни, и в праздники.

Опуская любезности и обмен теплыми пожеланиями, команда СТВ отправляется в актовый зал. Там, словно на торжественную церемонию, собрались и дети, и преподаватели.

К подаркам отношение особое. Оставшись однажды без родителей, эти мальчики и девочки как никто ценят внимание и заботу со стороны взрослых.

Дети быстро нашли общий язык с новыми друзьями. И пока мальчики играли в футбол, девочки не скучали.

Ведущая телеканала СТВ Елена Тихонович мало того, что личными стилистами обзавелась, так еще и повеселилась словно ребенок.

Ольга Сахарова, ведущая программы «Минск и минчане», директор дирекции художественных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

Наверное, все, что я не успела дать утром своим детям, только что отдала деткам, к которым мы приехали.

Первый день лета во всех школах ассоциируется с каникулами. Не исключение и это учебное заведение. Пока малыши наслаждаются свободным временем, старшеклассники сдают выпускные экзамены.

Владимир Полубядко, директор ГУ «Вилейская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи»:

Наши выпускники поступают как и все дети их возраста либо в профессионально-технические учебные заведения, либо в средне-специальные.

Среди бывших подопечных специальной школы-интерната выпускники и высших учебных заведений. И здесь, конечно, надо отдать должное учителям, для которых каждый ребенок особенный.

В скором времени и подарок от СТВ займет достойное место в классе. В этой школе телевизоры используются исключительно для обучения детей. Но, как говориться, делу время, а потехе час.

День защиты детей для многих стал поводов для добрых дел. Ярким шоу и с размахом праздник отметили по всей стране и в 14 отделениях «Альфа-Банка».

Маленьких посетителей и их родителей встречали огромные куклы. Померятся с ними ростом мог любой желающий. Территории возле финансовых учреждений словно по волшебству превратились в большие арт-площадки под открытым небом. Здесь каждый мог показать свои таланты. В этот праздничный день ребята получили не только сладкие подарки и тысячи разноцветных шаров, но и заряд прекрасного настроения на год вперед.

Светлана Роженцева, управляющий отделением «На Притыцкого» Альфа-Банка:

Сегодня, в Международный день защиты детей, «Альфа-Банк» отмечает этот праздник с большим размахом. Потому что мы уже все родители, но мы также помним и годы нашего детства и знаем, как важен для деток этот праздник. Мы очень рады тому, что можем принести нашим ребятам радость и улыбки увидеть на их лице.