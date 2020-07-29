Дети-сироты: на какие специальности могут поступать вне конкурса и что для этого необходимо

Каждый день 9 детей произносят с любовью «мама Света» и «папа Вова». Приемными родителями эта супружеская пара стала по велению сердца. У них уже есть родной внук. Но уходить на пенсию не торопятся. Все силы вкладывают в воспитание сирот и молодеют вместе с ними.

Светлана Плотницкая, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Мы общаемся с этими детьми точно так, как общались со своими детьми. Надо просто принимать ребенка таким, какой он есть, и, наверное, становиться иногда в его положение, потому что за этим ребенком такой багаж, такая судьба тяжелая, что не разгребем, куча профессионалов могут не разгребать. Иногда надо обнять, между собой спать положить.

Подход Светлана Васильевна и Владимир Людвигович найдут ко всем. В детском доме семейного типа лепят пельмени, играют в футбол, делают ремонт. Все при деле и все вместе. Старшие помогают младшим и уже определились с будущим.

Анастасия Конойко, воспитанница детского дома семейного типа:

В свои 16 я могу, в принципе, делать все, и все, что захотим, сможем приготовить. После 11 класса я планирую уехать в Бобруйск так, как там я должна получить квартиру, мама об этом позаботилась. Я хочу поступить на педагога и открыть свой детский дом семейного типа.

А пока пересменка и снова в любимый лагерь «Волна». В этом году планы изменил коронавирус, а так каждый год всей семьей на море. Плюс санатории, свободные входы в музеи и спортивные объекты, а еще бесплатный проезд и масса плюсов. Государство ежегодно расширяет пакет льгот и гарантий для сирот и старается поддержать делом. В июне, например, на 20% выросла денежная компенсация расходов на питание, на 10% – обеспечение одеждой, обувью, учебными принадлежностями. Свои «скидки» есть и в системе образования. Одним словом, делается все, чтобы дать хороший старт.

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

На уровне среднего специального образования дети-сироты имеют право поступать вне конкурса, отметки по профильному предмету в документе об образовании должны быть не ниже 4 баллов, за исключением специальности спортивно-педагогической деятельности, а также специальности, где в предшествующем году приема конкурс был больше 5 и более человек на место. Если мы говорим об уровне высшего образования, также вне конкурса могут поступать на почти все специальности при наличии по предметам вступительных испытаний отметок уже не ниже 6 баллов, за исключением определенного круга специальностей – это международные отношения, правовые специальности, а также медицинские специальности.

Такие бонусы позволяют выбрать профессию по душе и распределиться в любой точке Беларуси по желанию. Вот и Гита Пасевич нашла свое призвание и стала учителем. За плечами девушки Бобруйская школа-интернат и Горецкий педагогический колледж. Вслед за мужем уехала в Минск и в феврале стала счастливой хозяйкой социального жилья.

И несмотря на то, что «табор» вместе с мамой ушел в Россию. Здесь Гита росла еще с двумя сестренками. Звезды сошлись благодаря неравнодушным педагогам и недетскому характеру. Гита Пасевич:

Мы приезжаем в Бобруйск как домой, нас всегда там ждут. У меня был человек, который был всегда рядом, когда можно прийти, как к маме на ручки залезть, что-то рассказать, чем-то поделиться. С моей мамой биологической мы тоже общаемся, у нас с ней тоже такие близкие отношения. Как-то с возрастом, со временем на это по-другому смотришь, уже не так обидно и уже не больно. Главное – вовремя понять, что тебе никто ничего не должен.

Надо сказать, выпускников из числа сирот с охотой берут на работу. Как правило, они очень мотивированы и четко знают, чего хотят от жизни. Рабочими местами обеспечены все. Вот и Гита Пасевич для своих любимых учеников готовится вести кружок по русскому языку и литературе, в планах и экскурсии по Синеокой. Гита Пасевич:

Ездили в Гомель, это было очень интересно. Это большой красивый город. Мы ходили в музей, замок Паскевичей.