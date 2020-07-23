«ЗОЖ, психологическое здоровье ребёнка и микроклимат в семье». Онлайн-тренинг для родителей проводят в Минске

С 14 июля в рамках ежегодной профилактической акции «Семья – территория здоровья» стартовал онлайн-тренинг «Успешное родительство». Программа состоит из восьми встреч по два академических часа. Екатерина Мальцева, директор ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:

Уже было два занятия, занятия проходят по вторникам. Мы предлагаем родителям два времени: утром – в 10:00 для тех, кто находится дома либо работает во вторую смену, и вечером – с 18:00 до 20:00, можно посмотреть после работы, также предлагается видеозапись.

Каждое занятие посвящено определенной теме, актуальной в процессе воспитания ребенка. За первые два дня работы платформы тренинг прошли 23 человека. Проект состоит из выступлений опытных специалистов, серии видео и инфографики. Чтобы пройти курс, нужно зарегистрироваться на сайте Минского городского центра соцобслуживания. Екатерина Мальцева:

Потом мы их добавляем в чат, и они имеют всю подробную информацию о предстоящем семинаре. Акция «Семья – территория здоровья» призвана не только к ведению ЗОЖ и профилактике различных зависимостей, но и также здесь предусматривается психологическое здоровье ребенка и микроклимат в семье.

Такое прикладное пособие для мам и пап стало хорошим подспорьем и для Людмилы Нехай. Этим летом в их семью прилетел аист, родилась дочь Алеся. У двухлетнего Льва появилась младшая сестренка. Хлопот, конечно, прибавилось, но молодая мама во всеоружии. Людмила Нехай, мама двоих детей:

Во время беременности я смотрела видео по поводу того, как погодок воспитывать, как пережить первый год жизни с ними, книги читала по этому поводу.

День расписан буквально по минутам, но ритм жизни задает неугомонный первенец. Младший ребенок, через месяц – другой, перехватит эстафету. Людмила Нехай:

У меня старший, вообще, характерный и очень активный ребенок. И бывают периоды, когда он на все говорит «нет»: и есть – «нет», и одеваться – «нет». Либо уговаривать его, пытаться объяснить ему, что мы сейчас сходим на улицу, потом пойдем, куда ему там хочется поиграть.

Иногда на помощь приходят бабушки и дедушки. Но самое главное, уверяет женщина, делить любовь поровну. Людмила Нехай:

Старшему уделять много внимания, не прогонять, потому что старшие дети всегда, сколько бы им ни было лет, ревнуют к только что появившимся братьям, сестрам. Надо разрешать и трогать маленького малыша.