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«Я гуляла, выпивала, у меня не было какой-то цели в жизни». Реальные истории о том, как ведётся работа с малолетними преступниками

29 июня 2020 08:10
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Ни для кого не секрет, что дети тоже бывают преступниками, и после 14 лет за различные нарушения ждет неизбежная ответственность. С подростками ведется серьезная профилактическая работа, и шанс на исправление старых ошибок есть у каждого.  

«Я гуляла, выпивала, у меня не было какой-то цели в жизни». Реальные истории о том, как ведётся работа с малолетними преступниками-1

Александр Полещук, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД г. Минска:
Сразу же мы идем к родителям, смотрим, что за родители, как они воспитывают ребенка, что они ему рассказывали, смотрим по учреждению образования, и уже потом из этого мы делаем вывод и проводим какие-нибудь корректирующие мероприятия. Это могут быть, начиная с банальных лекций, бесед, посещения различных значимых мест города Минска либо учитывая, что у нас XXI век, нами была разработана даже определенная викторина. Мы иногда подростков вызываем к себе, садим здесь за компьютер, и они уже между собой соревнуются.

«Я гуляла, выпивала, у меня не было какой-то цели в жизни». Реальные истории о том, как ведётся работа с малолетними преступниками-4

Сейчас среди молодежи появилось движение так называемых «оффников». Это подростки, которые смело ввязываются в драку, ведут аморальный образ жизни, зачастую подворовывают. Их встречи проходят в крупных торговых центрах столицы. Там на них и наткнулась наша героиня. Затем получила статью. Сейчас она на пути к исправлению, с ужасом вспоминает свой поступок, даже сменила круг общения.  

Юлиана:
Приехала на Немигу, там были эти оффницы, и одна решила со мной подраться. Девочка начинает на меня, и, когда я разворачивалась, она меня ударила с ноги, и я, конечно, в ответ ее. Мне позвонили, сказали по поводу того, что на меня заведено уголовное дело и я в розыске, попросили приехать. Страшно было.

А стыдно?

Юлиана:
Стыдно тоже. Стыдно было перед мамой, а не перед милицией.

«Я гуляла, выпивала, у меня не было какой-то цели в жизни». Реальные истории о том, как ведётся работа с малолетними преступниками-7

Сергей Шах, заместитель начальника инспекции по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД г. Минска:
Она несовершеннолетняя. В кругу своих сверстников, в кругу компании причинила телесные повреждения другой девочке. По отношению данной несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье 339 части второй.

«Я гуляла, выпивала, у меня не было какой-то цели в жизни». Реальные истории о том, как ведётся работа с малолетними преступниками-10

Эта девушка уже попадала под прицелы наших телекамер год назад. Мы рассказывали о подростках, чья жизнь транслировалась напоказ через социальные сети: алкоголь, тусовки и все то, от чего несовершеннолетним лучше держаться подальше. Благодаря такому образу жизни, Аня попала в поле зрения правоохранителей. Сейчас девушка достигла совершеннолетия и, казалось бы, может делать все то, что так хотелось раньше, однако жизнь круто изменилась. С рождением дочки бывшая преступница поняла: прошлая жизнь не для нее. Из проступков она вынесла самый главный урок, уже как родитель: свою малышку будет воспитывать, опираясь на собственный опыт, и точно не даст повторить свои ошибки.

«Я гуляла, выпивала, у меня не было какой-то цели в жизни». Реальные истории о том, как ведётся работа с малолетними преступниками-13

Анна:
То, что запретно, – то интересно. Мне всегда все запрещали, меня всегда контролировали, поэтому мне было интересно где-то там ходить, что-то делать, что-то скидывать в Instagram, кого-то позлить. Я гуляла, выпивала, у меня не было какой-то цели в жизни, точнее она была, но у меня не было какого-то стимула или мотивации чего-то добиваться хорошего. Я стала более спокойной, если раньше я могла где-то идти, там идет человек, он мне не нравится, я могла там окрикнуть, что-нибудь сказать, кого-то подколоть плохо, потом я понимаю, что у меня есть ребенок, мой ребенок вырастет, и мне не понравится, когда к нему так будут относиться.

«Я гуляла, выпивала, у меня не было какой-то цели в жизни». Реальные истории о том, как ведётся работа с малолетними преступниками-16

Сергей Шах:
Данная девушка ранее привлекалась за совершение административного правонарушения до достижения возраста, с которого он вступает, ответственность, она совершила административное деяние, предусмотренное статьей 17.3 – распитие алкогольных напитков в общественных местах. В отношении этой девушки велась индивидуальная профилактическая работа до 18 лет, на протяжении 4-5 лет она находилась в поле зрения милиции.

Рецидивы правонарушений случаются нечасто. Обычно после первого похода к правоохранителям подросток все осознает и больше никогда не возвращается на скользкую дорожку. Психологи рассказывают: дети познают мир, и в первый раз можно попасться по глупости. Второй раз – это уже повод бить во все колокола.   

«Я гуляла, выпивала, у меня не было какой-то цели в жизни». Реальные истории о том, как ведётся работа с малолетними преступниками-19

Марина Бондарович, психолог:
Сложных подростков не существует, это сложные взрослые, которые не могут подойти, не могут увидеть, не могут посмотреть даже на себя в зеркало. Сложные подростки хотят просто, чтобы их услышали, но они не научены говорить, нужно его услышать, отбросить все свои дела, стать вместе с ним и посмотреть, в чем дело, просто его услышать. Это диалоги, это разговоры, сложные разговоры, очень сложные. У вас есть два варианта: или вы становитесь на сторону ребенка, или вы становитесь против всех.

«Я гуляла, выпивала, у меня не было какой-то цели в жизни». Реальные истории о том, как ведётся работа с малолетними преступниками-22

Позитивная статистика: динамика малолетних преступлений за последние пять лет в Октябрьском районе столицы уверенно стремится вниз. Сейчас уже бывшие преступники приходят в отделение милиции, пишут благодарность за шанс стать другим человеком.    

# Воспитание детей # Дети # Марина Бондарович # Валерия Борисевич # Фотофакт # Воспитание

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