«Я гуляла, выпивала, у меня не было какой-то цели в жизни». Реальные истории о том, как ведётся работа с малолетними преступниками

Ни для кого не секрет, что дети тоже бывают преступниками, и после 14 лет за различные нарушения ждет неизбежная ответственность. С подростками ведется серьезная профилактическая работа, и шанс на исправление старых ошибок есть у каждого.

Александр Полещук, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД г. Минска:

Сразу же мы идем к родителям, смотрим, что за родители, как они воспитывают ребенка, что они ему рассказывали, смотрим по учреждению образования, и уже потом из этого мы делаем вывод и проводим какие-нибудь корректирующие мероприятия. Это могут быть, начиная с банальных лекций, бесед, посещения различных значимых мест города Минска либо учитывая, что у нас XXI век, нами была разработана даже определенная викторина. Мы иногда подростков вызываем к себе, садим здесь за компьютер, и они уже между собой соревнуются.

Сейчас среди молодежи появилось движение так называемых «оффников». Это подростки, которые смело ввязываются в драку, ведут аморальный образ жизни, зачастую подворовывают. Их встречи проходят в крупных торговых центрах столицы. Там на них и наткнулась наша героиня. Затем получила статью. Сейчас она на пути к исправлению, с ужасом вспоминает свой поступок, даже сменила круг общения. Юлиана:

Приехала на Немигу, там были эти оффницы, и одна решила со мной подраться. Девочка начинает на меня, и, когда я разворачивалась, она меня ударила с ноги, и я, конечно, в ответ ее. Мне позвонили, сказали по поводу того, что на меня заведено уголовное дело и я в розыске, попросили приехать. Страшно было. А стыдно? Юлиана:

Стыдно тоже. Стыдно было перед мамой, а не перед милицией.

Сергей Шах, заместитель начальника инспекции по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД г. Минска:

Она несовершеннолетняя. В кругу своих сверстников, в кругу компании причинила телесные повреждения другой девочке. По отношению данной несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье 339 части второй.

Эта девушка уже попадала под прицелы наших телекамер год назад. Мы рассказывали о подростках, чья жизнь транслировалась напоказ через социальные сети: алкоголь, тусовки и все то, от чего несовершеннолетним лучше держаться подальше. Благодаря такому образу жизни, Аня попала в поле зрения правоохранителей. Сейчас девушка достигла совершеннолетия и, казалось бы, может делать все то, что так хотелось раньше, однако жизнь круто изменилась. С рождением дочки бывшая преступница поняла: прошлая жизнь не для нее. Из проступков она вынесла самый главный урок, уже как родитель: свою малышку будет воспитывать, опираясь на собственный опыт, и точно не даст повторить свои ошибки.

Анна:

То, что запретно, – то интересно. Мне всегда все запрещали, меня всегда контролировали, поэтому мне было интересно где-то там ходить, что-то делать, что-то скидывать в Instagram, кого-то позлить. Я гуляла, выпивала, у меня не было какой-то цели в жизни, точнее она была, но у меня не было какого-то стимула или мотивации чего-то добиваться хорошего. Я стала более спокойной, если раньше я могла где-то идти, там идет человек, он мне не нравится, я могла там окрикнуть, что-нибудь сказать, кого-то подколоть плохо, потом я понимаю, что у меня есть ребенок, мой ребенок вырастет, и мне не понравится, когда к нему так будут относиться.

Сергей Шах:

Данная девушка ранее привлекалась за совершение административного правонарушения до достижения возраста, с которого он вступает, ответственность, она совершила административное деяние, предусмотренное статьей 17.3 – распитие алкогольных напитков в общественных местах. В отношении этой девушки велась индивидуальная профилактическая работа до 18 лет, на протяжении 4-5 лет она находилась в поле зрения милиции. Рецидивы правонарушений случаются нечасто. Обычно после первого похода к правоохранителям подросток все осознает и больше никогда не возвращается на скользкую дорожку. Психологи рассказывают: дети познают мир, и в первый раз можно попасться по глупости. Второй раз – это уже повод бить во все колокола.

Марина Бондарович, психолог:

Сложных подростков не существует, это сложные взрослые, которые не могут подойти, не могут увидеть, не могут посмотреть даже на себя в зеркало. Сложные подростки хотят просто, чтобы их услышали, но они не научены говорить, нужно его услышать, отбросить все свои дела, стать вместе с ним и посмотреть, в чем дело, просто его услышать. Это диалоги, это разговоры, сложные разговоры, очень сложные. У вас есть два варианта: или вы становитесь на сторону ребенка, или вы становитесь против всех.