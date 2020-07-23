«Они нуждаются в большей искренности». Белоруска воспитала 30 приёмных детей

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – «Женщина года – 2019» в номинации «Материнская слава» – Вера Ложечник. Сколько Вы воспитали детей? Вера Ложечник, «Женщина года – 2019» в номинации «Материнская слава»:

Около 30 детей. За какой период? Вера Ложечник:

Я родила и воспитала 6 своих детей. У меня 21 уже внук, наверное, уже и больше, если с приемными считать. И около 30 детей приемных.

Как Вам в голову пришла такая мысль, что хотите стать мамой-воспитателем? Вера Ложечник:

Мы ходили посещать детей-сирот в домах малютки, интернатах. И у моих детей, когда видели этих детей, было такое чувство: «Мама, давай возьмем их к себе». Им не хватало любви, а любовь, конечно, мы могли дать. Мы жили возле школы и там были дети, беспризорные ходили, мы приглашали их в дом и заботились. Нам говорят в отделе образования: «Вы заботитесь, откройте себе семейный детский дом или приемную семью, чтобы первый детский дом в Борисове». Вот тогда мы подумали с мужем, с детьми посоветовались и решили взять первых деток.

Вначале у нас за один год стало 8 детей, потом добавились еще мальчики, большая часть у нас была мальчишек. Я сказала, чтобы они занялись у нас музыкой, спортом, мы вместе все трудились, вместе бегали, вместе в лес, вместе на прогулку. Детки были и больные, ослабленные, но постепенно они выздоровели и сейчас мы только радуемся, смотря на них, они выросли, уже папы и мамы.

Многие боятся, им кажется, что в процессе воспитания возникнут какие-то вопросы, с которыми они не справятся. Как Вам приходилось с этим справляться? Вера Ложечник:

Во-первых, воспитание своего ребенка – это совсем одно воспитание, воспитание приемных детей – это совсем другое. Этих детей с детства коснулась трагедия, их предали и у них в сознании уже такое предвзятое отношение к людям, что вот их предадут. Помню, отправляли первых деток на отдых в Италию, их пригласили и мальчик кричал в аэропорту: «Мамочка, не бросай меня, не бросай меня». Ему было 7 лет, он кричал на весь аэропорт, и так было два года подряд. Потом они уже выросли, они поняли, что их не предадут, их не оставят. Они нуждаются, может быть, в большей искренности, в любви, в большем терпении, и поэтому когда вот это поймешь – психологию состояния этого ребенка, ты будешь по-другому его понимать. Не ждать от них, что раз он тебе обрадуется, что он будет тебя слушаться. Свои дети часто бывают непослушными, но эти дети особенные. Я думаю, что их привязанность чаще бывает и больше, чем привязанность своего ребенка, хотя мои дети все заботливые.

Как проходят ваши семейные праздники? Вера Ложечник:

Когда мы собираемся, представляете, это мои 6 детей и 6 мужей – это уже 12, 20 внуков – это 32, и приемные, если придут. Пускай все не смогут прийти, но 20 человек может прийти, а там близкие, родные – человек под 60, под 70 собирается.

Как Вы готовите еду на такую большую семью? Вера Ложечник:

Могу приготовить за час, утром я встаю раньше, готовлю, допустим, первое не готовлю – обычно на обед, а так кашу, салаты, компот, даже успеваю пирог испечь.