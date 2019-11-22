Ваш ребёнок долго сидит за компьютером? Как преодолеть его зависимость

В обнимку с гаджетом. Современные дети буквально рождаются «с пальцем на кнопке». По статистике, подростки проводят перед экраном не меньше семи часов в день. А перед родителями встаёт вопрос – стоит ли ограничивать пребывание ребёнка в виртуальном мире.

Татьяна Романовская, психолог:

Вообще, запрещать ничего не стоит, потому что запреты ведут к их нарушению. Стоит искать интересную альтернативу и обычно дети охотно на это откликаются. Ребёнок, который слишком поглощён гаджетом, в какой-то степени – это маркер его определённого одиночества и невостребованности в той среде, в которой он находится.

Педиатры тоже бьют тревогу: чрезмерное пребывание ребёнка перед экраном может приводить к ожирению, отставанию в развитии, проблемам со сном и депрессиям. Но далеко не все игры и приложения в мобильном – зло.

Татьяна Романовская:

Однозначно, гаджеты могут быть полезны для развития ребёнка, если мы говорим о приложениях, которые можно использовать в образовательном процессе, в развитии памяти и игровых навыков. Однако совершенно понятно – избыточное получение информации через гаджеты вредит не только зрению, но и часто засоряет мозг ребёнка ненужной информацией.

Владислав Мазоль растет в многодетной семье. Ноутбуку, планшету и телефону парень предпочитает книги и спорт. А если и садится за компьютер, то только строго по делу. Владислав Мазоль:

Чтобы посмотреть волейбол, как играет папа, или узнать домашнее задание. Зарегистрирован в социальных сетях, но это не так, чтобы каждый день пользоваться. Допустим, послушать музыку и пообщаться.

В этой семье проводить время принято на свежем воздухе, а если погода не позволяет, то родители с детьми отправляются в развлекательный центр, а по вечерам играют в шахматы.

Татьяна Мазоль, ограничивает детей в использовании гаджетов:

Младшему сыну – два года и девять месяцев, среднему сыну – четыре года. Телефон в руки не допускается, вообще, в принципе, не дается ни планшет, ни ноутбук. Они не знают, что такое гаджет. Когда они видят телефон, нет истерики, нет плача, нет криков: «Мама, дай или я не буду делать вот это или вот это».

Татьяна Романовская:

Ничто так не сближает, как совместные игры. Сейчас есть определенное возрождение данного способа времяпрепровождения и очень многие семьи покупают настольные игры, и проводят время за ними.

Существует масса приложений, которые принесут пользу. Некоторые из них помогут освоить программирование. Симуляторы строительства мостов – развить инженерные навыки.

С их помощью ребёнок знакомится с животными, учит буквы, осваивает счет и изучает иностранные языки. Главное – контролировать время пребывание ребёнка в виртуальном пространстве. Дети от двух до пяти лет – не более часа в день, и два часа для ребят постарше.