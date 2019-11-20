«Это повышает их самооценку». Дети создают мультфильмы в одном из детсадов Минска

За пультом режиссера Варвара Баровская. За приключениями Колобка она следит с точностью до миллиметра. Чтобы пластилиновая анимация пошла, как по маслу, приходиться делать с десяток шагов в секунду. Только рука попала в кадр – горячая кнопка «Delete».

После тихого часа старшая группа детского сада №239 колдует над мультфильмами. Идею подсмотрели у московских коллег. Распределили роли, придумали реплики и полный вперед.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Возможностей в новом мультилэнде предостаточно. В одно мгновение лес, по которому катится Колобок, превращается в зимнюю сказку для рукавички.

Надежда Шевчик, педагог ГУО «Ясли-сад №239 г. Минска»:

Стекло матовое, которое убирает блики. В компьютер загружена программа и через нее мы снимаем наш мультфильм, далее он монтируется и потом уже озвучивается.

Развивать моторику и воображение планируют при помощи песка, оригами, кукол и конструктора. На экране сюжеты известные и собственные.

Татьяна Кузьмич, заведующий ГУО «Ясли-сад №239 г. Минска»:

Когда они получают результат своей деятельности: мультипликационный фильм, конечно, это повышает их самооценку. «Почему варежка греет» – это реальные истории наших воспитанников, которые легли в основу создаваемых мультфильмов в нашей анимационной студии.

Анимация объединяет. Хочется удивить друзей и родителей. У воспитанников появился стимул – загрузить на YouTube-канал новые серии и попасть на фестиваль детской анимации.