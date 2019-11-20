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«Это повышает их самооценку». Дети создают мультфильмы в одном из детсадов Минска

20 ноября 2019 07:27
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За пультом режиссера Варвара Баровская. За приключениями Колобка она следит с точностью до миллиметра. Чтобы пластилиновая анимация пошла, как по маслу, приходиться делать с десяток шагов в секунду. Только рука попала в кадр – горячая кнопка «Delete».

«Это повышает их самооценку». Дети создают мультфильмы в одном из детсадов Минска-1

После тихого часа старшая группа детского сада №239 колдует над мультфильмами. Идею подсмотрели у московских коллег. Распределили роли, придумали реплики и полный вперед.

«Это повышает их самооценку». Дети создают мультфильмы в одном из детсадов Минска-4

Анастасия Макеева, корреспондент:
Возможностей в новом мультилэнде предостаточно. В одно мгновение лес, по которому катится Колобок, превращается в зимнюю сказку для рукавички.

«Это повышает их самооценку». Дети создают мультфильмы в одном из детсадов Минска-7

Надежда Шевчик, педагог ГУО «Ясли-сад №239 г. Минска»:
Стекло матовое, которое убирает блики. В компьютер загружена программа и через нее мы снимаем наш мультфильм, далее он монтируется и потом уже озвучивается.

«Это повышает их самооценку». Дети создают мультфильмы в одном из детсадов Минска-10

Развивать моторику и воображение планируют при помощи песка, оригами, кукол и конструктора. На экране сюжеты известные и собственные.

«Это повышает их самооценку». Дети создают мультфильмы в одном из детсадов Минска-13

Татьяна Кузьмич, заведующий ГУО «Ясли-сад №239 г. Минска»:
Когда они получают результат своей деятельности: мультипликационный фильм, конечно, это повышает их самооценку. «Почему варежка греет» это реальные истории наших воспитанников, которые легли в основу создаваемых мультфильмов в нашей анимационной студии.

«Это повышает их самооценку». Дети создают мультфильмы в одном из детсадов Минска-16

Анимация объединяет. Хочется удивить друзей и родителей. У воспитанников появился стимул – загрузить на YouTube-канал новые серии и попасть на фестиваль детской анимации.

«Это повышает их самооценку». Дети создают мультфильмы в одном из детсадов Минска-19

Татьяна Кузьмич:
Мы хотим обучать родителей в данном направлении, рассказывать и показывать, как они могут работать в мультипликационной студии с ребенком дома. Тем более, что это будет востребовано в многодетных семьях.

«Это повышает их самооценку». Дети создают мультфильмы в одном из детсадов Минска-22

# Мультфильмы # Дети # Полина Мотолько # Анна Быстрова # Надежда Шевчик # Татьяна Кузьмич # Фотофакт # Дети

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