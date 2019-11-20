Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Дети
  • В одном приложении собраны шаги, которые нужно делать в различных ЧС. Показываем интерактивную 3D-карту дома для родителей

В одном приложении собраны шаги, которые нужно делать в различных ЧС. Показываем интерактивную 3D-карту дома для родителей

20 ноября 2019 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В мобильном приложении «Помощь рядом» появилась виртуальная 3D-карта для молодых родителей. Проект создан в результате совместной работы представителей инициативы «Дети в безопасности» и МЧС Беларуси.

В одном приложении собраны шаги, которые нужно делать в различных ЧС. Показываем интерактивную 3D-карту дома для родителей-1

Несколько кликов по экрану телефона, и вы попадаете в виртуальную реальность. В 3D-симуляторе семь зон, имитирующих обычный жилой дом и двор на участке. Красными предупреждающими значками выделены потенциально опасные места для ребенка. При нажатии на них появляется информация, чем эта точка угрожает, как обезопасить малыша и что предпринять, если ЧП все-таки произошло.

В одном приложении собраны шаги, которые нужно делать в различных ЧС. Показываем интерактивную 3D-карту дома для родителей-4

В одном приложении собраны шаги, которые нужно делать в различных ЧС. Показываем интерактивную 3D-карту дома для родителей-6

Наталья Навроцкая, директор информационно-практического учреждения «Центр поддержки материнства и детства «МамСтарт»:
С одной стороны, кажется, что мой дом – моя крепость, и все там спокойно, безопасно и комфортно. Но, к сожалению, несчастные случаи продолжают происходить. И детки травмируются, причем не только в случаях, когда родители, где-то их оставляют без присмотра.

Статистика неутешительна, ежегодно в Беларуси гибнет примерно 150 детей. А ведь шесть из десяти травмоопасных случаев можно предотвратить. Потому к работе медицинских структур активно присоединяется МЧС.

В одном приложении собраны шаги, которые нужно делать в различных ЧС. Показываем интерактивную 3D-карту дома для родителей-9

Анастасия Клебан, начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС:
Работа с молодыми родителями ведется спасателями целенаправленно, в том числе центром пропаганды создано два видеофильма, специальная брошюра и раздел в мобильном приложении.

Как только малыш учится самостоятельно перемещаться в пространстве, его интересует все. Открыть ящики и двери, потрогать руками предметы и попробовать их на вкус. Но чрезмерная подвижность – позволяет не только познавать мир, но и заставляет насторожиться молодых родителей.

В одном приложении собраны шаги, которые нужно делать в различных ЧС. Показываем интерактивную 3D-карту дома для родителей-12

Наталья Навроцкая:
Например, маленький коврик, который скользит в ванной комнате, тоже может быть опасным элементом. Мамина косметика, которую ребенок будет пробовать на вкус.

Саша еще робко стоит на ногах, но любознательности ей не занимать. Крохе интересно все вокруг. И даже собственная закрытая игровая площадка таит в себе много опасностей для маленького человека. Потому мама старается всячески помогать дочери.

В одном приложении собраны шаги, которые нужно делать в различных ЧС. Показываем интерактивную 3D-карту дома для родителей-15

Анастасия Ефименко, мама:
Недавно узнала о новом приложении, которое разработало МЧС. Оно мне понравилось тем, что в одном приложении собраны самые необходимые первостепенные шаги, которые нужно делать в различных чрезвычайных ситуациях.

В одном приложении собраны шаги, которые нужно делать в различных ЧС. Показываем интерактивную 3D-карту дома для родителей-18

Интерактивная карта – своеобразный аналог игры – бродилки, только еще и с пользой, ведь безопасность детей – в руках родителей.

В одном приложении собраны шаги, которые нужно делать в различных ЧС. Показываем интерактивную 3D-карту дома для родителей-21

# Правила безопасности # Дети # Наталья Навроцкая # Анастасия Клебан # Анастасия Ефименко # Фотофакт # Дети

Другие новости рубрики

Все новости
«Это повышает их самооценку». Дети создают мультфильмы в одном из детсадов Минска
20 ноября 2019 07:27

«Это повышает их самооценку». Дети создают мультфильмы в одном из детсадов Минска

В Бельгийском зоопарке публике впервые показали панд-двойняшек
19 ноября 2019 07:50

В Бельгийском зоопарке публике впервые показали панд-двойняшек

«Обыгрываем истории, которые могут случиться в каждой семье». Сняли видеоуроки для родителей о безопасности детей
01 ноября 2019 08:07

«Обыгрываем истории, которые могут случиться в каждой семье». Сняли видеоуроки для родителей о безопасности детей