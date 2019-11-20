В одном приложении собраны шаги, которые нужно делать в различных ЧС. Показываем интерактивную 3D-карту дома для родителей

В мобильном приложении «Помощь рядом» появилась виртуальная 3D-карта для молодых родителей. Проект создан в результате совместной работы представителей инициативы «Дети в безопасности» и МЧС Беларуси.

Несколько кликов по экрану телефона, и вы попадаете в виртуальную реальность. В 3D-симуляторе семь зон, имитирующих обычный жилой дом и двор на участке. Красными предупреждающими значками выделены потенциально опасные места для ребенка. При нажатии на них появляется информация, чем эта точка угрожает, как обезопасить малыша и что предпринять, если ЧП все-таки произошло.

Наталья Навроцкая, директор информационно-практического учреждения «Центр поддержки материнства и детства «МамСтарт»:

С одной стороны, кажется, что мой дом – моя крепость, и все там спокойно, безопасно и комфортно. Но, к сожалению, несчастные случаи продолжают происходить. И детки травмируются, причем не только в случаях, когда родители, где-то их оставляют без присмотра. Статистика неутешительна, ежегодно в Беларуси гибнет примерно 150 детей. А ведь шесть из десяти травмоопасных случаев можно предотвратить. Потому к работе медицинских структур активно присоединяется МЧС.

Анастасия Клебан, начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС:

Работа с молодыми родителями ведется спасателями целенаправленно, в том числе центром пропаганды создано два видеофильма, специальная брошюра и раздел в мобильном приложении. Как только малыш учится самостоятельно перемещаться в пространстве, его интересует все. Открыть ящики и двери, потрогать руками предметы и попробовать их на вкус. Но чрезмерная подвижность – позволяет не только познавать мир, но и заставляет насторожиться молодых родителей.

Наталья Навроцкая:

Например, маленький коврик, который скользит в ванной комнате, тоже может быть опасным элементом. Мамина косметика, которую ребенок будет пробовать на вкус. Саша еще робко стоит на ногах, но любознательности ей не занимать. Крохе интересно все вокруг. И даже собственная закрытая игровая площадка таит в себе много опасностей для маленького человека. Потому мама старается всячески помогать дочери.

Анастасия Ефименко, мама:

Недавно узнала о новом приложении, которое разработало МЧС. Оно мне понравилось тем, что в одном приложении собраны самые необходимые первостепенные шаги, которые нужно делать в различных чрезвычайных ситуациях.