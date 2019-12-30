Дед Мороз заглянул через окно больницы. Как прошла акция «Наши дети» в Бобруйске

Чудеса там, где в них верят. И чем искреннее, тем чаще они становятся реальностью. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» – тот самый случай, когда мечты исполняются во что бы то ни стало. Марафон добра из года в год неизменно охватывает в эти предпраздничные дни всю страну.

Сегодня в Беларуси не осталось ни одного региона, куда бы не заглянула сказка. В дома-интернаты, приемные семьи, коррекционные центры с подарками наведываются руководители предприятий, министерств, бизнесмены, волонтеры, артисты, спортсмены. Каждый визит – долгожданный и особенный для ребят.

Самая добрая акция страны прошла и в Бобруйске. Дед Мороз заглянул в гости к тем, кто вынужден проводить эти праздничные дни в больнице. И сделал это весьма неожиданно – через окно.

Конкурсы, загадки, песни – ни один маленький пациент не остался без подарка.

Александр Студнев, председатель Бобруйского городского исполнительного комитета:

Находясь в больнице, мы прекрасно понимаем, как важно сегодня внимание этим детям. Когда к ним приходит Дед Мороз и вручает подарки, мы уверены, что они это запомнят на долгие годы. Мы понимаем, что поддержать их морально, чтобы они чувствовали себя также, как и остальные дети, которые не болеют. Эта акция «Наши дети», в первую очередь, несет радость.

Марафон только набирает обороты и продлится до 10 января. Кстати, в этом году «Наши Дети» отмечают юбилей – 25 лет. Это далеко не единственный повод собраться у зеленой ели. В последние дни декабря афиши пестрят самыми разными мероприятиями, где можно запросто зарядиться праздничным настроением. Одно из них – спектакль «Щелкунчик», где кроме белорусских звезд добрыми волшебниками стали талантливые дети со всей республики.

Юлия Боровская, кастинг-директор спектакля:

Было три кастинга по Беларуси, мы отобрали самых талантливых деток из Орши, Гомеля и Могилева. 150 человек на сцене. Я думаю, проект состоялся и он несет смысловую нагрузку: верить в чудо.