«Эти улыбки творят чудеса». Как команда «Евроопт» поздравила детей из Весновского дома-интерната

Перевернуть страницу и оживить книгу. Это не фантастика, а новые возможности чтения, которые стали доступны благодаря торговой сети «Евроопт». Теперь о них знают воспитанники Весновского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития. Как стать волшебником и превратить картинки в мультфильм, ребята усвоили за несколько минут. Все начинается с обложки.

Олег Умец:

Можно найти картинку, положить телефон и она оживится. Василий Хроменков:

Меня больше всего удивило, что все оживает.

В сборник «Любимые зимние сказки» вошли три истории. Про «Снежную королеву» и «Щелкунчика» дети слышали не раз, а вот «Новогодние приключения бонстиков» – это что-то новенькое. Всех персонажей можно оживить: волшебной палочкой станет специальное приложение для смартфона. Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы сети «Евроопт»:

Здесь 25 оживающих иллюстраций-игр. Бесплатное приложение, которое называется «Любимые сказки-3D» содержит три аудиокниги, прочитанные прекрасными авторами, а также музыкальное сопровождение.

В Весновском доме-интернате 162 воспитанника. У всех сложные диагнозы и каждый день этим ребятам нужна помощь в самых простых бытовых делах. Интерактивная книга станет для них проводником в мир литературы и способом окунуться в настоящее волшебство. Вячеслав Климович, директор Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизиологического развития:

Эти подарки для них будут лучше, чем сама книга, которую нужно читать. Потому что вот это все: чтение, академические знания приходят с некоторым трудом к нашим детям.

Благодаря компании «Евроопт», у каждого воспитанника теперь есть свой сборник «Любимых зимних сказок» и «сладкое» приложение к нему. А еще дому-интернату подарили стиральную машину.

В ответ – благодарность: ребята подготовили спектакль по мотивам истории про девочку Алису, что было особенно приятно гостям из «Евроопта». Ведь в прошлом году компания презентовала книги с дополненной реальностью про путешествия Алисы по Стране чудес и Зазеркалью.

Истории в необычной интерпретации очень нравятся детям, но и взрослые не прочь полистать интерактивные страницы. Группа «Las Vegas»:

Это наши любимые сказки. Яркая книга, мы ее листали и захотели сами себе. Большое спасибо, что дали возможность и нам, и компании «Евроторг» поздравить сегодня детей, потому что эти улыбки творят чудеса. Они дорогого стоят, поэтому спасибо большое! С наступающим Новым годом!

«Любимые зимние сказки» – в магазинах «Евроопт», онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл». Владельцам дисконтных карт приобрести книгу можно всего за 9 рублей 99 копеек. Все что нужно – это собрать 5 фишек (одна за каждые 10 рублей в чеке) и вклеить в специальный флаер-закладку. Акция продлится до 12 января, а значит самое время задуматься об эксклюзивном подарке, который обязательно удивит. А тем, кто решит воплотить сказку в жизнь и в костюме героев придёт на школьный новогодний утренник, ждёт специальный сюрприз. Итоги фотоконкурса 30 декабря. А все подробности и адреса магазинов, где проходит акция «Любимые зимние сказки», на сайте evroopt.by.