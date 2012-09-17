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Дарья Домрачева и национальная сборная Беларуси по женскому биатлону посетят детей с аутистическими нарушениями

17 сентября 2012 06:07
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Новости Беларуси. Представительницы национальной сборной Беларуси по женскому биатлону во главе с Дарьей Домрачевой 17 сентября приедут в гости к детям с аутистическими нарушениями. Таким образом спортсмены поддержат белорусских детей с аутизмом, которые пошли в первый класс. На встрече чемпионок с семьями пойдет речь о том, как помочь таким первоклассникам.

Только в Минске живут более тысячи детей с психофизическими особенностями. В новом учебном году 10 таких малышей впервые сели за парты. Некоторые из них учатся в обычных классах, другие в интегрированных или спецклассах и школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Благотворительная акция # Дарья Домрачева # Дети # Благотворительность

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