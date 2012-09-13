Медики: у каждого второго выпускника белорусской школы – хронические заболевания

Новости Беларуси. К 15 годам процент школьников с хроническими заболеваниями увеличивается в два раза по сравнению с детьми дошкольного возраста (среди шестилетних детей хронические патологии имеет каждый десятый). Об этом на пресс-конференции журналистам сообщили сегодня сотрудники лаборатории проблем здоровья детей и подростков РНПЦ «Мать и дитя».

Ирина Митрошенко, ведущий научный сотрудник лаборатории проблем здоровья детей и подростков РНПЦ «Мать и дитя»:

В последнее время наблюдается тенденция к ухудшению здоровья учеников к 11 классу. Среди школьников от семи до семнадцати лет насчитывается не более 25% здоровых детей. Каждый второй-третий выпускник имеет хроническое заболевание.

Среди хронических заболеваний у детей чаще всего встречаются нарушения работы органов пищеварения, костно-мышечной системы (в основном сколиозы), болезни органов зрения, психические расстройства. За последние 10 лет выросло общее число заболевания миопией (близорукостью).

Инесса Жуковская, исполняющая обязанности заведующей лабораторией гигиены детей и подростков РНПЦ:

В структуре хронических болезней школьников первое место занимают болезни органов пищеварения. Но улучшение качества питания в школах за последние пять лет позволили снизить первичную заболеваемость на 17%. Такие улучшения связаны с тем, что у нас практически все школы имеют свою столовую, а дети обеспечены горячим питанием.

По словам специалистов, ухудшение состояния здоровья у школьников связано со стрессовой ситуацией, низким уровнем ответственности родителей, нарушением режима в школе.

Ирина Митрошенко, ведущий научный сотрудник лаборатории проблем здоровья детей и подростков РНПЦ «Мать и дитя»:

Для учащихся важны правильная рассадка в классе, освещение рабочего места, обеспечение горячим питанием, двигательная активность и насыщение организма кислородом. Если говорить не о хронических заболеваниях, то наиболее распространены среди школьников болезни дыхания. Хотя следует отметить, что с возрастом общая заболеваемость ОРЗ снижается.



На выполнение домашнего задания ученикам первого и второго класса должно хватать одного часа; ученикам третьего и четвёртого – 1,5 часа; учащимся средних классов – 2-2,5 часа; старших классов – 3-3,5 часа. Кроме того, строго должно быть регламентировано и время, которое ребенок проводит за компьютером.

Ирина Митрошенко, ведущий научный сотрудник лаборатории проблем здоровья детей и подростков РНПЦ «Мать и дитя»:

У нас существуют нормативы, которые регламентируют время, которое ребенок затрачивает на учебу. Так, ученик первого класса при пятидневной рабочей неделе должен находиться в школе не более 21 часа, а старшеклассник – не более 32 часов в неделю.

По итогам профилактических осмотров детей в прошлом году 85,5% школьников имеют 1-ю и 2-ю группы здоровья (из них 27,3% признаны абсолютно здоровыми), 14,5% детей имеют хроническую патологию.

Ирина Митрошенко, ведущий научный сотрудник лаборатории проблем здоровья детей и подростков РНПЦ «Мать и дитя»:

Вторая группа здоровья – это не больные дети. Это дети, имеющие риск возникновения заболевания. У них либо в наследственности что-то было, либо это часто болеющие дети.

Школьные уроки физкультуры должны носить оздоровительный характер, а не быть направленными на сдачу нормативов. Зачастую получается так, что школьники не справляются с физической нагрузкой и начинают выдумывать себе болезни, чтобы не ходить на эти уроки, отмечают специалисты.