Новости Беларуси. Гражданско-патриотическая детская смена стартовала в оздоровительном лагере «Зубренок». Слет юных кадетов из Беларуси и России проводится уже в шестой раз. Всего во время смены в лагере находятся 15 делегаций. Это 360 ребят в возрасте от 14 до 17 лет.

В повседневной программе творческие и художественные конкурсы, военно-спортивные соревнования, конкурсы по стрельбе, метанию гранаты, эстафеты на скорость. Юные гости из Росси и их белорусские сверстники пробудут в лагере три недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Красовская, заведующая организационно-методическим отделом детского оздоровительного лагеря «Зубренок»:

Кроме соревнования ребята знакомятся с нашей республикой. Они выезжают на экскурсии, посещают Несвиж, Мир. Мы поедем все вместе в Минск на торжественную линейку. Также еще покажем нашу белорусскую погранзаставу.

Валерия Волкова, учащаяся Хабаровской кадетской школы №1 (Россия):

Мы поднимаемся, у нас зарядка, пробежка. Потом завтрак, утренний осмотр, проверяют форму. А потом уже какие-то мероприятия спортивные.