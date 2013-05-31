Борис Батура и Надежда Ермакова в преддверии Дня защиты детей посетили роддом Минской области

Новости Минской области. За счастливое детство. Масштабная благотворительная акция накануне Дня защиты детей прошла в клиническом родильном доме Минской области. В гости к медицинским специалистам и мам пришли губернатор Борис Батура, а также председатель Белорусского союза женщин Надежда Ермакова.

Областной Родильный дом - один из передовых медицинских центров страны. Высококлассные специалисты и современное оборудование помогают решать главную задачу-помочь каждой семье иметь здоровых детей. За более 30 лет своего существования здесь приняли около ста тысяч родов. В этом году уже появились на свет почти 2 тысячи новорожденных. Медучреждение имеет сертификат ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения «Больница, доброжелательная к ребенку».

Гости ознакомились с работой медицинского коллектива, пообщались с женщинами, которые впервые стали матерями, и вручили всем подарки. От спонсоров клиника получила сертификат на приобретение нового оборудования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Петр Масько, главный врач УЗ «Клинический родильный дом Минской области»:

Мы частенько говорим, что мы действительно, отвечаем за этого ребеночка от рождения до выписки домой.

Борис Батура, Председатель Миноблисполкома:

Уровень обслуживания в роддомах, а у нас в области их 21, хороший, и сами цифры, результаты подтверждают это. Но в связи с тем, что надо и демографическую ситуацию поправлять, и создавать условия для родов, конечно же, надо расширять. И увеличение родов в нашей области заставляет нас идти на то, чтобы увеличивать количество таких учреждения. И в Заславле, мы приняли решение, что будем делать роддом.