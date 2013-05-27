В Гродненских магазинах обнаружены игрушки, представляющие опасность для здоровья малышей

Новости Беларуси. Игрушки, опасные для здоровья детей обнаружены в Гродненских магазинах. Санстанция проверила десятки... и практически в каждом - нарушения. К примеру, звук некоторых музыкальных игрушек значительно превышал допустимые нормы. А некоторый детский товар продавался вообще без каких-либо документов.

Гродненка Дарья Воронько в последнее время к выбору игрушек для своей дочери подходит скрупулёзно. После очередных покупок в специализированном магазине, уже дома семья обнаружила, что от кукол и кубиков исходит резкий неприятный запах, а некоторые острые детали просто опасны для ребёнка. Теперь Дарья не только изучает товар на месте, но и обязательно требует у продавцов все сертификаты качества.

Дарья Воронько, мама:

При покупке игрушек мы тщательно их рассматриваем, чтобы они были без клея какого-то, чтобы краска не облазила. Также внимательно читаем бирки, которые на них наклеены, чтобы производитель был указан, чтобы ГОСТ был написан…

Так тщательно относиться к выбору игрушек, эксперты советуют всем родителям. Даже в специализированных магазинах качество некоторых товаров вызывает сомнение. К примеру, в Гродно специалисты санитарных служб проверили более сорока торговых точек и везде нашли нарушения гигиенических норм.

А некоторые детские музыкальные игрушки и вовсе были признаны опасными. Громкая мелодия вызывала боли в ушах даже у взрослого человека.

Ирина Касперчик, заведующая отделом гигиены Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Не прошли испытания. Один отобранный образец - это детская игрушка музыкальный руль по гигиеническим нормам, по уровню шума. Этот образец и ещё не реализованные игрушки были изъяты из обращения.

И это при том, что у продавца были все необходимые документы на товар. Даже сертификат соответствия оформлен по всем правилам. Как такая игрушка попала на прилавок, теперь выясняют специалисты. Ведь, по словам медиков, окажись она у маленького ребёнка, серьёзных проблем со здоровьем было бы не избежать.

Галина Гук, заведующая 6-м педиатрическим отделением Гродненской областной детской клинической больницы:

Дети просто пугаются, и вместо положительного воздействия появляется отрицательное. Дети потом плохо засыпают, вздрагивают при малейших звуках. Игрушек с неприятным запахом - это не только аллергизирующий фактор. Они могут оказывать и отравляющее воздействие на организм.

Единственный способ уберечь своего ребёнка, это испытать игрушку не отходя от прилавка. А проверка всех необходимых документов, подтверждающих качество, должна стать неотъемлемой частью похода в детский магазин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.