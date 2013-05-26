Детские лагеря отдыха готовы к летнему сезону?

Новости Беларуси. Неделя до открытия лагерной смены. В Брестской области проверили готовность загородных оздоровительных учреждений к приему детей. В этом году свои двери только в Брестской регионе откроют 22 стационарных загородных лагеря. Отдохнуть в них смогут более 12,5 тысяч ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свежий воздух и живописные места - для полноценного детского отдыха этого явно не достаточно. В первую очередь важна безопасность. Потому в лагере «Винч» сейчас спешат устранить последние недоделки. Самая серьезное замечание - неудовлетворительное состояние кровель.

Алексей Зорин, директор оздоровительного лагеря «Винч»:

Из-за погоды мы не смогли еще докрасить фасады домиков. А так у нас уже практически все функционирует, все в рабочем состоянии. Домики готовы полностью.

Запах краски улавливается еще на подъезде и к оздоровительному лагерю. В этом году «Волна» переживает свое второе рождение. В ходе оздоровительной кампании-2012 были выявлены значительные нарушения. Учреждению выдали предписание о закрытии, а предыдущее руководство уволили. На восстановление базы отдыха было выделено более 3, 5 миллиардов рублей. Фронт предстоящих работ впечатляет и сегодня: в реконструкции нуждается пищеблок и актовый зал. Необходима замена покрытия на игровых площадках, а в только что отремонтированных спальных корпусах течет крыша. К слову, ее отремонтировали недавно - в прошлом году.

Вячеслав Ходин, директор оздоровительного лагеря «Волна»:

Те замечания, которые были нам дадены, мы уже устраняем, но просто пака не доделали до конца. Сейчас бросим все силы на устранение. В первую очередь мы сделали те здания, в которых будут жить дети, проводить свой досуг. А остальные - будем уже на следующий год.

Вопросы подготовки загородных лагерей к оздоровительному сезону сегодня на особом контроле. Специалисты уверены: исходя из практики прошлых лет, все недостатки к моменту открытия смены будут устранены.

Виталий Печко, главный специалист Комитета Государственного Контроля по Брестской области:/

Основными вопросами проверяющих явились вопросы состояния кровель зданий. Выполнены текущие ремонты помещений, однако в некоторых зданиях необходимо обследовать кровлю, то есть устранить возможные причины течи.

Подобные проверки загородных лагерей прошли по всей области. Уже 28 мая комиссии проверят окончательную готовность к началу оздоровительного сезона.