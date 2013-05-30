Детская театральная школа №1 города Минска проводит вступительные экзамены

Внимание! Розыск маленьких артистов! Детская театральная школа номер 1 города Минска проводит вступительные экзамены. На конкурсной основе будут зачислены от 10 до 15 девчонок и мальчишек в возрасте от 9 до 11 лет! Для прослушивания будущим актерам придется подготовиться основательно: выучить наизусть две басни на белорусском и русском языках, отрывок из прозы, стихотворение, станцевать танец и спеть песню.

Людмила Леонова, педагог, театральный критик:

Критерии у нас такие же в общем-то, как и при поступлении абитуриентов в театральный институт. Только когда мы писали программы, наши учебные планы, мы их адаптировали на соответствующий возраст.

Приемная комиссия состоит из пяти человек. Кандидатов просят представиться и рассказать о себе. Спрашивают о любимых театрах и актерах, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Детская театральная школа номер один создана 10 лет назад при Новом драматическом театре города Минска. К сожалению, она - единственная в Республике. Поэтому наплыв ребят, желающих профессионально овладеть актерскими навыками - огромный!

Людмила Леонова:

Актер должен иметь искру, моментально возбуждаться, моментально реагировать. Это не значит, что мы готовим их непременно к актерской профессии. Задача нашей школы - не просто научить детей профессиональным азам театрального искусства, но и развить их всесторонне в этом направлении, подготовить желающих к поступлению на разные специальности в сфере искусства.

На протяжении пяти лет дети изучают такие предметы как актерское мастерство, сценическая речь и движение, ритмика, вокал, танец. Занятия проводят педагоги высшего класса: Людмила Стародумова, Людмила Леонова, Антонина Михальцова и многие другие.

Людмила Леонова:

Мы развиваем спектакли. Спектакли в нашей школе при театре. Поэтому мы смотрим репертуар наш, разбираем. Дети очень любят наших актеров, они большие патриоты нашего театра.

За годы существования в этой школе было уже три выпуска! Юные актеры подготовили выпускные спектакли и с успехом выступили на большой сцене!