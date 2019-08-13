Это нужно знать каждому родителю! Вредят ли гаджеты развитию ребёнка?

Валерия Борисевич, СТВ:

Сегодня в Минске одних только школ раннего развития больше 20, плюс кружки, секции, занятия по интересам. И всё же детвора куда охотнее берёт в руки смартфон, чем теннисную ракетку или кисти для рисования. Почему же родители стали проигрывать гаджетам?

В этом году в стране родились почти семьдесят тысяч детей, и все они через несколько лет будут потенциально зависимы. Гаджетозависимость вот-вот выйдет на первое место, опередив курение и алкоголизм. Как утверждают психологи, стоит родителю хоть раз дать слабину и оставить ребёнка надолго с телефоном – и всё, процесс необратим.

Лёше всего 5, он только учится читать и писать, но уже даст фору в играх любому взрослому. Алексей:

В этой игре нужно собирать жучков, грибочки, клубнички. До скольки умеешь считать? Алексей:

До десяти.

В садике считать научили? Алексей:

Фиксики. Друзья Лёши тоже считают, что мультики куда занятнее книжек, и после детского сада бегут поглазеть на очередной мультишедевр. Воспитанники детского сада:

Мне бабушка дала свой телефон, а сначала мама дала.

Люблю «Щенячий патруль». Между тем, воспитатели в детских садах бьют тревогу: современные детки с трудом разговаривают, да и, в целом, не могут похвастаться высоким интеллектом. Сейчас по всему миру каждый шестой цветок жизни награждён тяжёлой зависимостью от цветного дисплея, и число таких ребят растет. Татьяна Николайчик, воспитатель 2-ой категории ГУО «Ясли-сад №126 г. Минска»:

Слабо развито воображение. Это заметно, когда даже задаешь какую-то вольную тему по лепке, по конструированию, они не могут быстро сконцентрироваться.

Если малыш в год может сам включить себе любимый мультфильм – он не гений. Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент, психолог:

Являются ли телефон или другие гаджеты необходимым, достаточным условием для того, чтобы сформировалась личность, познавательные процессы, даже гениальность человека?! И мы скажем: «Нет! Нам не нужен этот гаджет, чтобы быть гением». Пушкин писал при свечах гусиным пером и сам Стив Джобс не имел этих приспособлений.

Такая гениальность, по мнению психологов, даст знать о себе в школе – задержкой в развитии, гиперактивностью, рассеянностью и многими другими «бонусами».

Однако, как советуют профессионалы, бежать сломя голову и отбирать блага цивилизации из рук любимого чада тоже не стоит. Самое время задуматься: а почему ребёнок предпочёл общению со старшими игры и мультики? Татьяна Николайчик:

Когда они очень много сидят в YouTube, в онлайне, вырабатывается очень большой гормон удовольствия, который от реальной жизни получить просто невозможно в таких количествах. Но родители порой этого не замечают, они же не видят, что дети смотрят, плохо это или хорошо.

Светлана Якимова, многодетная мама:

Иногда это спасает, потому что если ребенок где-то на дальнем расстоянии от мамы, то в любой момент мама может позвонить, проверить, даже можно включить видеосвязь.

После этого возникает вопрос: чем занять ребёнка, чтобы и не скучно, и познавательно? Психологи знают выход. Надежда Цыркун:

Ребенок любит смотреть, как сражаются с мечами, ребенок думает, что он герой. Мы идем с ребенком в столярную мастерскую и под руководством мастера создаем руками меч, который он держит и ощущает вес. Он соизмеряет свои возможности и то, что видит на экране. Где правда? Правда всегда в реальности!