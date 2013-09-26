Американские педиатры впервые в Беларуси проводят семинар-тренинг по реанимации новорожденных

Новости Беларуси. В Витебске встретились американские и белорусские педиатры. Зарубежные коллеги приехали делиться опытом по спасению маленьких пациентов. Как известно, примерно у каждого десятого малыша в их первые минуты жизни возникают проблемы с дыханием. К сожалению, это может привести к смерти.

Елене Кардаш, врачу с солидным стажем, неоднократно приходилось реанимировать новорожденных. И каждый раз волнение, собственное сердце готово выпрыгнуть из груди. Однако специалист знает наверняка: в экстренной ситуации главные помощники – это точный расчет и навыки, отработанные до автоматизма.

Елена Кардаш, врач-неонатолог Оршанского городского родильного дома:

Я знала о существовании таких манекенов, но реально попробовать, позаниматься на этих куклах у меня не было возможности. Здесь я впервые ее приобрела. Мало того, что я сама приобрела эту возможность, у меня представилась возможность научить этому медсестер, которые работают с такими детьми в реанимации.

Александр Питкевич, главный врач Витебской областной детской клинической больницы:

Это оборудование, которое привезли американские специалисты, будет передано на районы для того, чтобы уже на районах врачи, которые прошли обучение у нас, уже на районах, на своем рабочем месте обучили и своих коллег.

Получить теоретические знания и отработать навыки в реанимации так называемых «тяжелых» младенцев смогли порядка сотни медиков со всех уголков самого северного региона Беларуси. Это стало возможным благодаря международному проекту «Первичная реанимация новорожденных». В нашей стране такой семинар-тренинг проводится впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исаак Фергюсон, координатор проекта «Первичная реанимация новорожденных» (США):

Многие дети рождаются с проблемами дыхания в первые минуты жизни. И опыт показывает, что возможно спасти практически всех этих малышей, если вовремя предпринять шаги реанимации.

Эрик Джердей, медицинский директор проекта «Первичная реанимация новорожденных» (США):

Каждый год наша благотворительная служба проводит такие проекты приблизительно в 40 странах мира. Я был на Филиппинах, в Боснии, Конго, России. В Беларуси уровень здравоохранения меня поразил больше, чем в других странах. Он на очень высоком уровне.

Нам действительно есть чем гордиться. В частности, в вопросах сохранения жизни самых юных граждан. Беларусь относится к странам с низким уровнем младенческой и детской смертности. Тем не менее, мировая медицина постоянно совершенствуется. А это значит, что опыт зарубежных коллег никогда не помешает.