Победитель фотоакции «Малыш месяца» в августе, Слава гоняет на мотоцикле и напевает любимые мелодии

Бэби-бум на сайте телеканала СТВ набирает обороты! Выбирать среди самых маленьких участников фотоакции непросто. Однако 11-месячный Слава знает, чем удивить зрителей, вместе с корреспондентом программы «Утро. Студия хорошего настроения» познакомьтесь с ним прямо сейчас!

По просторам дома малыш колесит на своем чудо-мотоцикле и напевает любимые мелодии! И хоть самостоятельные шаги без мамы пока редкость, своими скоростными ползками Славик обгонит взрослых! Как известно, первый год жизни – самый насыщенный, а каждому месяцу – своя наука и увлечения. От аппетитного завтрака и теплых бесед с любимой собакой Шерри, веселой разминки до захватывающего футбола с семьей!

Ольга Деревестникова:

Славушка наш очень любознательный. Любит петь, акает, гакает, особенно там, где много людей, любит привлекать внимание.

Приготовить кашу, пропылесосить и, конечно, заглянуть к доктору «ай-болиту»! Хозяйничать в детской сестренки Насти для малыша всегда в радость. Есть у активного Славика и свой кружок по интересам! Мальчик неравнодушен к лепке, выкладывать разноцветную мозаику из пластилина он готов часами, в доме наступает тишина… А вот долго рассматривать красочные книжки терпения не хватает, ведь нужно еще разобраться в технике и успеть сложить пирамидку!

Анастасия Деревестникова:

Когда с мамой и со мной едет, и видит много мчащихся машин, машет им «пока-пока». И буськи он дает маме, однажды даже в щечку дал. Он у меня больше всего любит музыку, я ему даю пианино или компьютер.

Трогательный образ зайки среди зрителей телеканала СТВ оказался августовским фаворитом! Перед милыми вязаными нарядами не устояла даже Шерри и присоединилась к фотосессии! Шапочка мишки, колпак гнома или котелок джентльмена… Эти портреты напоминают работы знаменитого детского фотографа Анны Гидес и наполнены светом! И неудивительно, к роли модели мальчик привык еще с пеленок! Оценил Славик и камеру нашего оператора!

Ольга Деревестникова:

Фотографии ведем с тех пор, как только он родился, даже в роддоме фотографировала на телефон. Хочется красивых фотографий, приглашали фотографа, которая сделала эту замечательную фотографию, с которой мы победили. Дома, если возьмешь фотоаппарат, он сразу серьезный становится, внимательный, позирует.

Путешествовать по родной детской площадке Славик готов по нескольку раз за день. Песочные замки в окружении прекрасных соседок, головокружительные карусели и, конечно, любимая горка! Дворовые аттракционы малыш осваивает пока с мамой, а самое интересное еще впереди!

Ольга Деревестникова:

Когда исполнится три года, планируем отдать его в танцы, а когда станет чуть-чуть постарше, отдадим на футбол. Секрет хорошей детской фотографии в том, что нужно словить, когда у ребенка хорошее настроение, тогда получится хорошая фотография. Обязательно!

Присылайте свои фото на сайт телеканала СТВ и возможно, в следующий раз именно вы станете нашим героем!