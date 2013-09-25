По итогам Республиканского слета юных спасателей-пожарных лучшей стала команда из Минска

Новости Беларуси. Детскую энергию – в мирное русло. В «Зубренке» прошла церемония закрытия Республиканского слета юных спасателей-пожарных. Здесь у ребят из всех областей Беларуси была возможность не только проявить все свои таланты, но и получить много новых ярких впечатлений.

Они продемонстрировали свои навыки в 10 конкурсах. Одно из самых сложных, но в то же время и самых зрелищных состязаний – «Сводные полевые учения». Среди испытаний – проведение поисково-спасательных работ при падении вертолета, спасательные работы в болотистой местности и лесных завалах, тушение пожара.

В итоге, была определена лучшая команда. Золото в этом году досталось юным спасателям из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.