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По итогам Республиканского слета юных спасателей-пожарных лучшей стала команда из Минска

25 сентября 2013 11:34
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Новости Беларуси. Детскую энергию – в мирное русло. В «Зубренке» прошла церемония закрытия Республиканского слета юных спасателей-пожарных. Здесь у ребят из всех областей Беларуси была возможность не только проявить все свои таланты, но и получить много новых ярких впечатлений.

Они продемонстрировали свои навыки в 10 конкурсах. Одно из самых сложных, но в то же время и самых зрелищных состязаний – «Сводные полевые учения». Среди испытаний – проведение поисково-спасательных работ при падении вертолета, спасательные работы в болотистой местности и лесных завалах,  тушение пожара.

В итоге, была определена лучшая команда. Золото в этом году досталось юным спасателям из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Конкурс # Дети

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