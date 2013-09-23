Школьники из Германии приехали в Минск по программе обмена

Новости Беларуси. Что общего у Минска и города Бонн в Германии? Ответ на этот вопрос наверняка знают немецкие школьники, которые по линии обмена приехали в столичную гимназию №13. Четыре года назад юные белорусы ездили в Германию. А теперь Минск принимает восемь подростков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У ребят есть ровно неделя для того, чтобы познакомиться с традициями и обычаями нашей страны, изучить местные достопримечательности, а главное – найти новых друзей. К слову, жить иностранные гости будут в семьях своих белорусских сверстников.

Свенья Кромер:

Я живу в семье, где есть мои ровесники. Мы уже поездили по городу. Меня очень впечатлили новые большие здания, красивые дворцы, которые здесь строятся.

Джульетта Нофа:

Мы ходим в школу свою в свободной одежде - в джинсах и в майках. А здесь бросается в глаза деловой стиль одежды.

Для юных гостей подготовлена насыщенная культурная и образовательная программа. В планах - поближе познакомиться с гимназией-побратимом, совершить ряд экскурсий по окрестностям столицы, научиться готовить белорусские драники, а также вместе белорусскими школьниками покататься на коньках и сыграть партию в теннис. Визит немецкой делегации завершится в субботу.

Ольга Черноусова, директор «Гимназии №13 г. Минска»:

Такие дружеские встречи у нас проходят с 90-х годов, со времен становления гимназии, когда мы думали о том, как разнообразить жизнь гимназистов. И мы обратились к международным встречам. И у же в то время мы принимали в своих семьях немецких школьников и сами ездили в Германию. Не только детей возили, но и наши учителя немецкого языка стажировались в Германии.