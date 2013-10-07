Алла Пугачёва и Максим Галкин стали родителями двойняшек. Девочку назвали Лизой, мальчика – Гарри

Новости России. Двойняшки – мальчик и девочка – появились на свет 18 сентября от суррогатной матери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Аллы Борисовны.

Для двойняшек Лизы и Гарри в подмосковном поселке уже обустроена детская комната. Подробности рождения малышей держатся в строгом секрете. Имя суррогатной матери – тоже.

Елена Чупракова, директор певицы:

Родились два ребеночка – девочка и мальчик. Я не знаю деталей, но была суррогатная мать. Двойняшки родились 18 сентября. Девочку назвали Лизой, а мальчика – Гарри.

Как сообщили в официальных кругах, в воскресенье дочь Пугачевой Кристина Орбакайте познакомилась с братиком и сестричкой.

Дарья Бурлакова, пресс-секретарь Орбакайте (в комментарии РИА Новости):

Кристина очень рада, что у нее появились брат и сестра. Примадонна российский эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин действительно стали родителями двойняшек — мальчика и девочки. Сегодня по случаю рождения детей в доме у Максима и Аллы Борисовны состоялось торжество, на котором Кристина познакомилась с братом и сестричкой.

Для большинства коллег по сцене новость о пополнении в семье Аллы Борисовны и Максима Александровича стала настоящим сюрпризом. Тем не менее, персоны медийные наперебой поздравляют новоиспечённых родителей с радостным событием, малюткам желают крепкого здоровья, а папе с мамой – терпения и сил.

Лера Кудрявцева, телеведущая (в комментарии «Комсомольской правде»):

Я считаю, что это прекрасно! Я даже не знаю, что сказать, я опешила… Но это здорово, прекрасно и замечательно. В данном случае, я думаю, это был самый лучший выход для них. Я рада и желаю, чтобы дети были здоровыми и счастливыми.

Дима Билан, певец (в Twitter):

Новость! Алла Пугачева И Максим Галкин стали родителями Двойняшек!! Невероятности! Я думал, ничего меня больше не удивит так! Поздравляю!!!

Эдгар Запашный, дрессировщик (в комментарии «Комсомольской правде»):

Я улыбаюсь, я рад. Это неожиданно, хотя разговоров было очень много, но про эту пару вообще много в нашей стране говорят. Но раз это произошло, то это здорово. Это очередное большое событие в мире шоу-бизнеса. Поздравляю Аллу Борисовну и Максима с детьми.

Счастливый отец Максим Галкин в социальных сетях поделился радостью с поклонниками и поблагодарил за поздравления и тёплые слова.

Максим Галкин, запись в Twitter:

Спасибо за поздравления! Нам очень приятно! Да мы стали родителями! У нас двойняшки.

64-летняя примадонна и 37-летний пародист вместе уже более 12 лет. В 2011-м накануне католического Рождества пара сыграла свадьбу.

Летом этого года новость о том, что брак Примадонны российской эстрады с шоуменом Максимом Галкиным, якобы трещит по швам, ворвалась в информационное пространство. Заголовки «Пугачёва разводится с Галкиным», «Алла Борисовна уходит из-за измен супруга» заполнили новостные ленты. Алла Борисовна решила взять инициативу в свои руки и в одном из интервью пояснила, что её развод с Галкиным – очередной слух, придуманный журналистами.

Несколько лет назад, благодаря суррогатной матери, в семье британского музыканта Элтона Джона произошло настоящее чудо. 25 декабря 2010 года стали отцами Элтон Джон и Дэвид Фёрниш— в католическое Рождество от суррогатной матери из Калифорнии родился их сын, которому дали имя Захарий Джексон Левон Ферниш-Джон.