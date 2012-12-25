Игрушки к Новому году своими руками. Мастер-класс от воспитанников детской школы моделей

Новый год – особенный праздник, подготовка к которому начинается задолго до его наступления. Идеи подарков и украшений мы обычно продумываем еще за несколько недель до торжества. И предпраздничная суета – веселое время, которое так и хочется разделить с каждым человеком.

Сегодня своими семейными секретами новогодних поделок с нами делятся воспитанники детской школы моделей: дети-инвалиды (с диагнозом ДЦП), а также их мамы.

Воспитанница детской школы моделей:

Маска кошки. Сначала делаются зарисовки, эскиз, а потом делается из соленого теста основа и вылепливается. Потом обклеивается бумагой.

Также лучше не выбрасывать шарики. Обклеивается круглая основа сначала мокрым слоем, а затем нужны 5-6 слоев клеем ПВА. А потом вырезается любая форма, украшается, обклеивается, раскрашивается.

Из папье-маше получаются не только замечательные карнавальные маски, но и различные скульптурные фигурки, елочные украшения, сувениры и медальоны – стоит только проявить фантазию.

Ольга Стефняк:

К Новому году мы все стараемся сделать какие-то чудесные превращения с нашими детками. Это и маски из папье-маше, это интересные красивые елочки, которыми мы украшаем весь дом. А хочется же еще и мам и бабушек украсить. Мы делаем красивые тканевые цветочки, которыми можно украсить любой наш наряд.

Есть много новогодних занятий «не на один вечер»: например, склеивать разноцветные гирлянды и фонарики, вырезать из фольги блестящие звезды и снежинки. Или сделать своими руками из ваты и клейстера новогодний конструктор и собрать из него сувениры для гостей. Главное, чтобы необходимые материалы оказались под рукой, а их можно найти где угодно.

Воспитанница детской школы моделей:

Обычные стаканчики из кофейного автомата. Мы гуляли в парке, стаканчики не выбросили. Пришли домой и покрасили их. Потом лаком с блестками намазали. И сделали красивый бантик из ткани.

Есть поделки для деток из разных материалов, разной сложности, на разные темы и случаи жизни, которые не только помогут заботливым родителям в организации детского досуга, но и поспособствуют развитию тех или иных навыков у ребят, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Для детей в принципе очень важно участвовать в процессе изготовления любых поделок, поэтому мастерите с ними больше и начинайте делать это уже сейчас.

Татьяна Тихонович:

Замечательного снеговика можно изготовить. Всегда у хорошей хозяйки остаются нитки, обрезки ткани, использованные старые зубные щетки. И все это может пригодиться при изготовлении каких-то сувениров, украшений.

Изготавливаются два помпончика, шьется колпачок, завязывается шарфик. В ручки дается зубная щетка, потому что метелка здесь просто по масштабу не подходит. Изготавливается носик. Может быть пуговка, конус из картона. Все это можно поместить на подставку, можно просто в интерьере использовать.

Новогодние поделки из природных материалов никогда не теряли своей актуальности, а в последнее время имеют еще и повышенный спрос. Неудивительно, ведь они доступны, и все, что требуется для создания поистине декоративного шедевра – художественный вкус.

Воспитанница детской школы моделей:

Берем сначала твердую бумагу, чтобы сделать конус, и складываем. Закрашиваем елку и ждем, пока она высохнет. Потом можно повесить любые украшения. Здесь есть бантики.

Детскую поделку можно оформить как елочную игрушку. Такое произведение искусства сможет гордо провисеть на елке не один год.

Воспитанник детской школы моделей:

Я расскажу про шарик. Чтобы его изготовить, нужны 60 лепесточков. После того, они изготавливаются, мы делаем цветочек. Пять цветочков в один. Всего нужно 12. Потом они друг с другом склеиваются и получается шарик.

В последнее время традиция дарить настоящие открытки немного позабылась, однако это не повод отказываться от их изготовления. Ведь открытка, сделанная своими руками, – это частичка тепла и заботы, которую вы вручаете адресату.

Екатерина Другакова:

Артур сказал про цветочки, которыми можно украсить дом. Еще принято на все праздники дарить открытки. Артур меня научил делать открытку с цветочками.

Как видите, чтобы создать для себя и своей семьи радостные будни еще до наступления Нового года, не нужно многого. Тут главное иметь желание организовать праздник. И если начать мастерить новогодние украшения, елочные игрушки и подарки для друзей и родственников заранее, то к 31 декабря ваш дом превратится в настоящую зимнюю сказку.