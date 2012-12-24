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«Наши дети» в Беларуси. Министр образования Сергей Маскевич посетил соцприют в Лойках

24 декабря 2012 13:29
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Новости Беларуси. Акция «Наши дети» накануне новогодних праздников уже объединила сотни белорусских ребят. К ней присоединились и воспитанники отделения социального приюта деревни Лойки Гродненского района. Поздравить детей с наступающими праздниками приехал министр образования Сергей Маскевич.

Воспитанники приюта получили новогодние подарки и книги. За сладким столом ребята рассказали как проводят свободное время, чем занимаются.

Акция продлится до середины января. За это время без внимания не останется ни одно специализированное детское учреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети:
Мне понравилось, что тут очень много сладостей, фруктов. Приезжали гости.

Очень рад, что скоро Новый год, желания все исполняются.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:
Акция «Наши дети» очень нужна. Я думаю, что и для ребят очень важно, что они высказали то, что действительно их беспокоит, чем они озабочены. А озабочены они одним – чтобы в своей, биологической семье все было в порядке.

# Благотворительная акция # Сергей Маскевич # Дети # Фотофакт # Благотворительность

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