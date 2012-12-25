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Новогодний экспресс детской железной дороги в Минске 25 декабря отправился в первый рейс

25 декабря 2012 13:19
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Новости Беларуси. 25 декабря в Минске в первые рейс по детской железной дороге отправился новогодний экспресс. Он будет курсировать по 7 января.

Праздничный поезд приглашает минчан и гостей столицы в незабываемое путешествие по заснеженному лесу. Детей ожидают театрализованное представление на сказочной поляне, встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пути тоже никому скучать не придется. В вагонах пассажиров будут развлекать актеры. С детьми они проведут различные конкурсы и викторины.

Ребенок:
Мне больше всего понравилось, что первый раз на таком хорошем поезде поехал, под Новый год, на новогоднем экспрессе.

Егор Макаревич, начальник поезда:
Сегодня у нас напряженный день, это связано с Рождеством. Вот уже на протяжении пяти лет эта акция пользуется популярностью у жителей Минска.

# Дети # Фотофакт # Новый год

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