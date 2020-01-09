«Активировать самостоятельную ответственность ребёнка за 90 минут». Каким должен быть современный урок

Великий педагог Василий Сухомлинский утверждал: один из врагов учителя – рутина. Действительно, во все времена профессия преподавателя требует яркой, масштабной и творческой личности. Сегодня педагог должен владеть не только культурой человеческих ценностей и классической методикой преподавания, но и создавать новые технологии в деле образования. Именно таким передовым учителям в преддверии Нового года были вручены премии и гранты Мингорисполкома за инновационные проекты. В нынешнем году 100 денежных наград присуждены 171 педагогическому работнику Минска. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – учитель биологии ГУО «Лицей №2 г. Минска» – Галина Кашпур. Поздравляем Вас с участием и победой в этом конкурсе! В чем уникальность вашего проекта? Галина Кашпур, учитель биологии ГУО «Лицей №2 г. Минска»:

Главное отличие в том, что на своем рабочем месте я объединяю две должности: педагог-психолог и учитель биологии. Мой проект – это продукт совмещения этих двух должностей, когда на уроках биологии я попыталась организовать учебный процесс таким образом, чтобы самостоятельная деятельность учащихся на уроке была главной.

Каждый урок в рамках темы разбит на определенные самостоятельные этапы работы. Да, с одной стороны урок традиционный, мы не можем избежать проверки домашнего задания и не должны избегать. Домашнее задание проверяем, новую тему изучаем и по-новому изучаем новый материал, но тем не менее на каждом этапе упор идет на самостоятельную деятельность учащихся, она может выражаться в любом варианте. Если это домашнее задание, это самопроверка учащихся. Методы достаточно традиционные, другое дело – их подача, в том числе с использованием современных информационных технологий.