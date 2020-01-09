«Активировать самостоятельную ответственность ребёнка за 90 минут». Каким должен быть современный урок

Великий педагог Василий Сухомлинский утверждал: один из врагов учителя – рутина. Действительно, во все времена профессия преподавателя требует яркой, масштабной и творческой личности. Сегодня педагог должен владеть не только культурой человеческих ценностей и классической методикой преподавания, но и создавать новые технологии в деле образования. Именно таким передовым учителям в преддверии Нового года были вручены премии и гранты Мингорисполкома за инновационные проекты. В нынешнем году 100 денежных наград присуждены 171 педагогическому работнику Минска.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – учитель биологии ГУО «Лицей №2 г. Минска» – Галина Кашпур.
Поздравляем Вас с участием и победой в этом конкурсе! В чем уникальность вашего проекта?
Галина Кашпур, учитель биологии ГУО «Лицей №2 г. Минска»:
Главное отличие в том, что на своем рабочем месте я объединяю две должности: педагог-психолог и учитель биологии. Мой проект – это продукт совмещения этих двух должностей, когда на уроках биологии я попыталась организовать учебный процесс таким образом, чтобы самостоятельная деятельность учащихся на уроке была главной.
Каждый урок в рамках темы разбит на определенные самостоятельные этапы работы. Да, с одной стороны урок традиционный, мы не можем избежать проверки домашнего задания и не должны избегать. Домашнее задание проверяем, новую тему изучаем и по-новому изучаем новый материал, но тем не менее на каждом этапе упор идет на самостоятельную деятельность учащихся, она может выражаться в любом варианте. Если это домашнее задание, это самопроверка учащихся. Методы достаточно традиционные, другое дело – их подача, в том числе с использованием современных информационных технологий.
В некоторых школах за рубежом домашние задания, в принципе, не дают, потому что если человеку тема интересна, он это откроет для себя сам. Те необходимые объемы знаний, которые дети должны получать, они получают непосредственно в школе. Это и есть система, когда ты обучаешься в этом месте, а дома ты не должен тратить свое время на какие-то обязательные моменты. Как Вы считаете, нужно ли давать детям домашние задания?
Галина Кашпур:
Я вам отвечу и как психолог, и как учитель, и с точки зрения нашего учебного учреждения. У нас занятия организованы парами. Я с детьми нахожусь 90 минут на уроке, я преподаю в непрофильных классах и всегда говорю: «90 минут – это то время, которое вы должны эффективно провести на уроке и забыть про домашнее задание». Я говорю очень осторожно. Если это время проведено эффективно, мы можем изучить новый материал, можем его закрепить и выучить, но это тогда, когда ребенок слушает тебя, когда он готов участвовать в уроке. Для чего и проект? Чтобы активировать самостоятельную ответственность ребенка за эти 90 минут, которые он их проводит. Поэтому проведи их здесь со мной, выслушай меня, ответь на мои вопросы или выполни то задание, которое тебе предлагают, получи отметку и, пожалуйста, готовься к профильным предметам, у тебя дома есть чем заняться, в крайнем случае, сходи в спортивный зал лишний раз или на свидание с девочкой.