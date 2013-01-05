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Акция «Наши дети» прошла в детской больнице в Боровлянах

05 января 2013 07:52
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Новости Минской области. Хоровод добра. Без подарков и веселого настроения не остались дети, которые вынуждены встречать праздник в больничных стенах. В рамках благотворительной акции «Наши дети» новогодний праздник прошел в больнице в Боровлянах. Сладкие подарки получили все маленькие пациенты, а врача сменили белые халаты на костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

В новогоднем хороводе закружились и дети, и взрослые. В роли главных сказочных персонажей – врачи больницы. Они и конкурсы придумывали, и подарки вручали. Сладкие презенты сегодня лучше, чем горькие пилюли. Здоровье для этих пациентов – главное желание. Почти 600 детей вынуждены провести праздники хоть и в самой лучшей в области, но, все-таки, в больнице. Вот и Инесса, мама маленького Вовы, тоже загадала главное.

Руководство областного Управления охраны здоровья и главный педиатр области на несколько часов стали сотрудниками почты деда Мороза.

Областная детская больница – единственная в Беларуси и вторая в Европе, которая носит звание учреждения добродушного отношения к ребенку, поэтому праздники здесь устраивают не только на Новый год.

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:
Каждый человек, а тем более, ребенок, ждет какого-то чуда,  поэтому для того, чтобы поддержать «боевой дух» ребенка, для того, чтобы он хотел выздороветь. Для ребенка самое главное – желание выздороветь.

Подарки получила и само медучреждение. На вооружении специалистов появился ультразвуковой аппарат. А в этом году в больнице будет завершен монтаж резонансного томографа, чтобы сбылась главная мечта, и все дети были здоровы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Благотворительная акция # Дети # Благотворительность # Дмитрий Зайцев

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