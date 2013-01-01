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Крик первого в 2013 году младенца в Бресте раздался в полчетвёртого ночи 1 января

01 января 2013 17:44
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Как чувствуют себя один из новоиспеченных жителей Нового года и его мама?

«Счастье материнства — и есть волшебство!», убеждена уже дважды мама Ирина Климович. В Бресте именно её малыш первым появился на свет. Весит новогоднее чудо 3 килограмма 240 граммов. Мальчик, для которого уже и имя придумали (Кирилл) чувствует себя хорошо. Выписка  -  через несколько дней. Дома пополнение с нетерпением ждут шестилетний братишка и любящий папа.

Врачи областного роддома говорят: работы в первый день 2013-го всегда хватает. За ночь и в первой половине дня в этом году родилось уже четверо деток. Среди них - и эта симпатичная двойня... Брестчина по рождаемости -  абсолютный лидер среди регионов страны. За минувший год мамами в области стали уже более 13 тысяч женщин. А областной роддом и вовсе перешагнул исторический рубеж - на свет появились свыше 6 тысяч малышей. Такого здесь не помнят с 86 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Жук, врач акушер-гинеколог Брестского областного родильного дома:
Начало года у нас довольно-таки урожайное. Нас очень радует положительная динамика рождаемости. И тем не менее, хотелось, чтобы она сохранялась и в будущем.

Брестский областной роддом способен принимать одновременно около 400 рожениц. Для этого есть все самое необходимое: современное высокоточное оборудование для диагностики и лечения мам и детей и высококлассные врачи, готовые в любой момент придти на помощь. От женщин требуется только одно — желание быть мамой.

# Беременность и роды # Дети

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