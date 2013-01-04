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Мингорисполком организовал рождественский праздник для многодетных семей

04 января 2013 19:38
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Новости Беларуси. 4 января на рождественский праздник собрались семьи Центрального района, где воспитывают трое и более детей. Зимний сюрприз в рамках акции «Наши дети» организовали в школе номер 37. Подарки и поздравления для маленьких минчан подготовили представители Мингорисполкома, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Муха, директор школы:
На мероприятии присутствуют дети дошкольного возраста из 70 семей. Это более 100 детей.

Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Сейчас у меня маленькая внучка. Забота о детях, я считаю, это основное. Человек рождается для того, чтобы воспитать детей. И поэтому мы должны заботиться о них. Прежде всего как женщина я приехала с удовольствием поздравить детей с праздником Нового года и Рождества.

 

# Благотворительная акция # Дети # Фотофакт

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