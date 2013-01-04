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Призер Олимпийских Игр-2012 Марина Шкерманкова посетила с подарками Ветринский дом-интернат

04 января 2013 16:38
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Новости Беларуси. Настоящие спортивные баталии развернулись в Полоцком районе. Воспитанники Ветринского дома-интерната устроили практически олимпийские состязания. Стремиться командам было к чему. Ребята выступали перед Мариной Шкерманковой — бронзовым призером олимпиады в Лондоне. Знаменитая белорусская штангистка как никто лучше знает, насколько тяжел путь к победе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дом-интернат спортсменка приехала в рамках акции «Наши дети», чтобы ни один ребенок в эти зимние праздники не остался без тепла и внимания. Ребятам привезли много подарков: игрушки, одежду и, конечно, спортивный инвентарь.

Марина Шкерманкова признается: соревнования были хоть и детские, но накал страстей царил нешуточный. Проигравших в этих играх не было. Каждому участнику команды спортсменка вручила медали.

Марина Шкерманкова, бронзовый призер Олимпийских Игр-2012 в Лондоне:
Все так было искренне, я болела за них, хотелось уже самой бежать, помогать им. Конечно, все было очень здорово. У меня как обычно две тренировки сегодня должно было быть. Но я считаю, что на такие мероприятия нужно ездить обязательно, чтобы детям приносить какие-то положительные эмоции. В любом случае это радость, это позитив.

Никита Горохов, воспитанник Ветринского дома-интерната:
Для победы нам нужно было много сил, мы тренировались, бежали, прыгали. Сегодня мы выложили все силы -  мы победили. Ура!

# Благотворительная акция # Дети # Марина Шкерманкова # Никита Горохов

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