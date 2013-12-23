Дети-сироты в «Детском городке» Ленинского района, а также воспитанники Чеховщинской вспомогательной школы-интерната получили новогодние подарки

Новости Беларуси. Подарки и новогодние поздравления 23 декабря принимали в «Детском городке» Ленинского района. Так называется учреждение, в котором живут дети-сироты. К воспитанникам приехал Министр образования и представители Мингорисполкома. Вместе с детьми и сказочными персонажами гости водили хороводы и пели песни. В этом учреждении воспитывается 78 детей, 9 из них дошкольного возраста.

Праздничное шоу организовали в рамках акции «Наши дети». Ребята подготовили красочное новогоднее представление, гости вручили им подарки: настольные игры и спортивный инвентарь, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

В таком случае очень важно, чтобы до каждого ребенка, до каждой семьи дошел этот подарок, это и игрушка, и конфета. Каждый ребенок должен быть во внимании, они же искренние радуются и ждут чего-то такого...

А сотрудники МЧС 23 декабря поздравили с Новым годом воспитанников Чеховщинской вспомогательной школы-интерната. Воспитанники всегда с нетерпением ждут спасателей-пожарных. Их дружба продолжается уже более 11 лет. Поздравить детей заглянул и глава спасательного ведомства - Владимир Ващенко.

Подарки привезли и представители управления Департамента охраны по Минской области. Теплыми словами Министр по чрезвычайным ситуациям поздравил ребят с самым любимым детским праздником, пожелал им успехов в учебе, исполнения желаний.

Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Примите наилучшие пожелания, удачи во всех делах, крепкого здоровья, ну и самое главное – настроения, будет настроение, будет все. Ведь у нас нет больше радости, чем видеть вас веселыми, видеть улыбки, ваш озорной смех. Удачи во всех делах, с праздником!