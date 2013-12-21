В Чечерский район на утренник к Деду Морозу приехали дети из России

Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни по давней традиции приграничные районы Гомельщины приглашают к себе детей из соседней России. 21 декабря гостей принимали в Чечерском районе. Конфеты, подарки, стихи и хороводы – детская встреча международного масштаба прошла на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Ребята из соседней России для Чечерского района - это как Дед Мороз со Снегурочкой, - без них не проходит ни один Новый год. Традицию заложили более 10 лет назад. За это время на благотворительных ёлках побывали тысячи детей. Юля Тисленок в гостях у белорусов уже во второй раз.



Юлия Тисленок, воспитанница Красногорского дома детского и юношеского творчества (Россия):

Новый год - очень хороший праздник. Исполнение всех чудес и желаний, ты всегда веришь в чудеса в этот праздник.

У этой благотворительной ёлки официально статус международной. Однако, если учесть, что Дед Мороз известен по всему миру, то любой утренник можно смело называть интернациональным.

Свои обещания Дед Мороз сегодня сдержал. На повестке дня этой международной встречи на детском уровне были исключительно игры, веселье и конфеты. Все остальное дети изложили в письменной форме.



Юлия Тисленок, воспитанница Красногорского дома детского и юношеского творчества (Россия):

Я писала Деду морозу письмо, попросила электронную книгу.

Денис Леончиков, ученик школы №1 Чечерска:

Я ему уже много писем написал, плюс в этом году попросил конструктор.

Кстати, королевский мушкетёр Денис уверен: письма нужно отправлять прямиком на Северный полюс. А Юля пишет в российскую резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, но в этом году планирует отправить письмо ещё и в Беловежскую пущу.