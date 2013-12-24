Акция «Наши дети». Представители издательств и Министерства информации посетили Реабилитационный центр для детей-инвалидов

Новости Беларуси. В Минске 24 декабря Реабилитационный центр для детей-инвалидов посетили представители издательств и Министерства информации. Гости приехали со своей елкой, украшенной книжками, так что подарки можно было снимать прямо с новогоднего дерева.

Кроме интересных, развивающих книг пациентам центра привезли сладости и игрушки, а на перечисленные деньги купят компьютеры. К торжеству ребята сами подготовили сказочную постановку, песни и танцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

Нам хочется, чтобы наши дети с рождественским светом получали такое тепло, реальное и конкретное.

Дети:

Спектакль понравился, как дети выступали. Улыбки.

Хорошо, что есть такая традиция – детям радость маленьким, подарки получить, весело.