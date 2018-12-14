3 года назад ученица с синдромом Дауна пряталась под парту, а сейчас отвечает у доски. Плюсы интегрированных классов
4 «Е» – класс интегрированного обучения, здесь вместе грызут гранит науки дети с особенностями развития и без них. Возможности разные, программа – одна. И это – главная гордость Лилии Викторовны. Ещё три года назад её ученица с синдромом Дауна пряталась под парту, а сейчас Диана отвечает у доски и учит наизусть стихи. Её случай, конечно, уникальный, но социализация, действительно, творит чудеса, признаются родители.
Ольга Дехтевич, мама:
Горжусь тем, что она стала более самостоятельной, ответственной.
Лилия Безбабич, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 25 г. Минска»:
Не бывает людей без особенностей, но почему-то мы свои особенности склонны прощать, говоря, что Луна не в той фазе. Почему-то сложилось так, что к деткам с особенностями совершенно другой подход. У меня каждый ребёнок в классе – особенный Если вижу, что детки с ДЦП где-то не успевают, им можно дать задания меньше решить.
В 25-ой средней школе созданы все условия для инклюзивного обучения и досуга. В помощь – коррекционные занятия с учителями-дефектологами. Родственников Влада не остановили ДЦП и гидроцефалия головного мозга. Уже во втором классе он сдал тесты Векслера и стал учиться наравне со всеми. Но самое главное, Влад – душа класса, своим оптимизмом он заряжает всех!
Марина Титкова, бабушка:
Больше всего ему, конечно, нравится математика. Всё сам решает, приду, только проверю и посмотрю. Когда идём и двери – подбегут дети, откроют. Когда мы ходим с коляской, они быстро расступились.
Татьяна Бондаренко, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа № 25 г. Минска»:
Нельзя ребенка воспринимать через призму успеваемости, самое главное – развитие и подготовка к самостоятельной жизни.
Захотел Тимур попить – тут же на помощь придут одноклассники, Диана потеряла абзац – подскажут соседи по парте. В интегрированных классах, а таких в столице уже 375, дети учатся быть более чуткими, они не жалеют, они поддерживают. От этого ученики с ограниченными возможностями делают невозможное. Инклюзия – это работа команды: врачей, педагогов, родителей и учеников. Успехи сегодня говорят сами за себя, поэтому так важно перенимать опыт другим школам.