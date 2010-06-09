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Жуткая авария в Индии: автобус на полном ходу врезался в дерево, после чего упал в овраг

09 июня 2010 14:57
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Более 20 человек погибли, 15 – пострадали. По предварительной версии, причиной аварии стал человеческий фактор.

Водитель транспортного средства уснул за рулем.

Жуткая авария в Индии

Жуткая авария в Индии

Жуткая авария в Индии

Жуткая авария в Индии

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария автобуса

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