Жуткая авария в Индии: автобус на полном ходу врезался в дерево, после чего упал в овраг

Водитель транспортного средства уснул за рулем.
В Смоленской области недалеко от Вязьмы фура, за рулем которой был белорус, на полном ходу врезалась в стоящий на обочине пассажирский автобус. Он следовал из Беларуси в Москву.
Авария произошла в Смоленской области на трассе Минск-Москва недалеко от Вязьмы. Фура, за рулем которой был белорус, на полном ходу врезалась в стоящий на обочине пассажирский автобус.
Об этом сообщили в ГАИ Одесской области Украины. Напомним, ДТП произошло минувшей ночью на трассе «Киев-Одесса», в Ивановском районе у села Краснознаменка.
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