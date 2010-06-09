Жуткая авария в Индии: автобус на полном ходу врезался в дерево, после чего упал в овраг

Двое белорусов, пострадавших в аварии на трассе Минск-Москва, пока остаются в реанимации

В Смоленской области недалеко от Вязьмы фура, за рулем которой был белорус, на полном ходу врезалась в стоящий на обочине пассажирский автобус. Он следовал из Беларуси в Москву.