Двое белорусов, пострадавших в аварии на трассе Минск-Москва, пока остаются в реанимации

В Смоленской области недалеко от Вязьмы фура, за рулем которой был белорус, на полном ходу врезалась в стоящий на обочине пассажирский автобус. Он следовал из Беларуси в Москву.

Водитель в это время производил ремонт под автобусом. Удар был такой силы, что мужчине оторвало ногу. Пострадало еще семь человек. По словам очевидцев, водитель фуры, видимо уснул за рулем. Машина ехала по трассе и виляла.

Сейчас проводится следствие, которое установит виновников аварии. Трое белорусов сейчас находятся в больнице города Вязьма. Еще пять поступили в центральную районную больницу Сафонова. Трое наших соотечественников после оказания медицинской помощи отправились домой. Двое пока в реанимации. Ситуацию нашему телеканалу прокомментировали врачи:

Игорь Кристалинский, заведующий реанимационным отделением Центральной районной больницы города Сафонова:

– Поступили два гражданина Беларуси, один с травматической ампутацией нижней конечности, прооперирован, отправлен в Беларусь в состоянии средней степени тяжести. Второй гражданин, со множественными повреждениями – переломами таза, бедра, рваные раны крестцовой области – находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Решается вопрос о переводе его на реаномобиле в Минск или сегодня или завтра для дальнейшего решения.