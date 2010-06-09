Прямой эфир

Фура на скорости протаранила пассажирский автобус: водителю автобуса оторвало ногу

09 июня 2010 07:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Авария произошла в Смоленской области на трассе Минск-Москва недалеко от Вязьмы. Фура, за рулем которой был белорус, на полном ходу врезалась в стоящий на обочине пассажирский автобус.Он следовал из Беларуси в Москву. Водитель в это время производил ремонт под автобусом. Удар был такой силы, что мужчине оторвало ногу. Пострадало еще семь человек. Они доставлены в больницы Сафонова и Вязьмы. По словам очевидцев, водитель фуры, видимо уснул за рулем. Машина ехала по трассе и виляла. Сейчас проводится следствие, которое установит виновников аварии.
# Аварии # авто # Авария фуры

Другие новости рубрики

Все новости
07 июня 2010 15:38

ДТП с участием белорусского микроавтобуса в Украине произошло по причине превышения скорости и несоблюдения дистанции

07 июня 2010 11:04

Белорусский микроавтобус попал в аварию в Одесской области

07 июня 2010 09:33

Спортсменка горит в гоночной машине!