Фура на скорости протаранила пассажирский автобус: водителю автобуса оторвало ногу

Авария произошла в Смоленской области на трассе Минск-Москва недалеко от Вязьмы. Фура, за рулем которой был белорус, на полном ходу врезалась в стоящий на обочине пассажирский автобус.Он следовал из Беларуси в Москву. Водитель в это время производил ремонт под автобусом. Удар был такой силы, что мужчине оторвало ногу. Пострадало еще семь человек. Они доставлены в больницы Сафонова и Вязьмы. По словам очевидцев, водитель фуры, видимо уснул за рулем. Машина ехала по трассе и виляла. Сейчас проводится следствие, которое установит виновников аварии.