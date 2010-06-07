Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Авто
  • ДТП с участием белорусского микроавтобуса в Украине произошло по причине превышения скорости и несоблюдения дистанции

ДТП с участием белорусского микроавтобуса в Украине произошло по причине превышения скорости и несоблюдения дистанции

07 июня 2010 15:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сообщили в ГАИ Одесской области Украины. Напомним, ДТП произошло минувшей ночью на трассе «Киев-Одесса», в Ивановском районе у села Краснознаменка.

Пассажирский микроавтобус Mercedes врезался в грузовик «КамАЗ» с полуприцепом. В результате 43-летний белорус скончался на месте, остальные с травмами госпитализированы.

Ситуацию прокомментировали в ГАИ Одесской области Украины:
– Каких-то дорожных условий, которые способствовали бы причине ДТП, не было. То есть это, к сожалению, обыкновенное превышение скорости и несоблюдение дистанции. Пострадал водитель, один пассажир автобуса погиб, семь получили телесные повреждения различной степени тяжести, они доставлены в больницу. Все они жители Беларуси, Барановичский район Брестской области, они все оттуда.

Все 7 человек, пострадавшие в аварии, сейчас находятся в Ивановских районных больницах. Двое в очень тяжелом состоянии.

Вот что сообщил лечащий врач по телефону:
– Лукьянович Людмила Леонидовна госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, оперирована, сделана трепанация черепа, находится в коме. Санько Игорь Анатольевич, произведено дренирование правой плевральной полости, состояние стабилизировалось, легкое расправлено, переведен в состояние средней степени тяжести, стабильное.

Ситуация находится на контроле консульской службы посольства Беларуси в Украине.

# Аварии # авто # Авария в Украине # Авария автобуса

Другие новости рубрики

Все новости
07 июня 2010 11:04

Белорусский микроавтобус попал в аварию в Одесской области

07 июня 2010 09:33

Спортсменка горит в гоночной машине!

03 июня 2010 18:30

Разработан самый быстрый автомобиль в мире - прототип McLaren