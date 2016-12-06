История возникновения первых автозаправок: где заправлялась жена Карла Бенца?

Сейчас это сложно представить, но вплоть до конца 19 века бензин считался побочным продуктом перегонки нефти! Он нередко выливался целыми цистернами на землю, в море и лишь в малых дозах продавался в аптеке как антисептическое средство.

Первые общественные заправки представляли собой одну-две цистерны со шлангом, по которому бензин самотёком поступал в баки автомобилей.

Прототипы современных заправочных станций появились в 1907 году в США. Они представляли собой небольшие домики, рядом с которыми стояли бочки с топливом и ручным насосом. Конкуренция стимулировала к созданию дополнительных сервисов и удобств для автомобилистов. Поэтому в скором времени на заправках появились закусочные, магазины, уборные. Популярность приобрёл и стеклянный резервуар для бензина, благодаря которому покупатель мог убедиться в чистоте топлива.

Первая минская «бензиновая станция» появилась только в 1932 году. Одной колонки на весь город было достаточно, поскольку число автомобилей ограничивалось лишь двумя сотнями.

Раздаточные пистолеты того времени были железными и тяжёлыми. Счётчик исчислялся десятками литров, поэтому погрешность была высока.

Постепенно профессия заправщика превратилась в оператора автозаправочной станции, задача которого была принять оплату и с помощью пульта дистанционного управления отпустить бензин.

Теперь в Минске существуют бензаправки, на которых и вовсе нет персонала. Водитель выбирает, сколько топлива определенного вида ему требуется, оплачивает через терминал, заправляется и уезжает.

Есть и такие современные заправочные станции, которые «питают» машины не бензином, а током. Специальная розетка предназначена для электромобиля. Ей не страшны ни дождь, ни снег, а в скором времени оборудование в уменьшенном размере можно будет приобрести себе домой.

Как видите, в будущем заправочные станции разместятся даже у некоторых дома! А пока мы двигаемся к полной автоматизации и переходу к автомобилям, которые работают на водородных двигателях, солнечной батарее и электричестве.